Напруга між населенням Ізраїлю не спадає. Під час сутичок ввечері 12 травня натовп жорстоко побив водія-араба у Бат-Ямі.

Деталі моторошного нападу

Водій намагався втекти на автомобілі після того, як демонстранти зрозуміли, що він араб. Однак йому це не вдалося.

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На відео з соціальних мереж видно, що автомобіль, намагаючись втекти, двічі врізається у сусідні припарковані автівки. У той час за ним женеться розлючений натовп. Під час другого зіткнення з автомобілем, водієві вже не було куди тікати – позаду були люди.

Натовп швидко прибіг до автівки та витяг звідти араба. Його почали жорстоко бити руками та ногами. У якому стані постраждалий – невідомо.

Дивіться відео нападу на водія:

בת ים, הערב: זה לא ניסיון דריסה, זה פחד של הנהג מההמון הקיצוני. לינץ' בנהג ממוצא ערבי, למה? כי הוא ערבי. תוהו ובוהו. pic.twitter.com/o5Z0iLCd5n — אור רביד | Or Ravid (@OrRavid) May 12, 2021

Що відомо про загострення між Ізраїлем та Палестиною

Ескалація багаторічного конфлікту спалахнула після того, як ізраїльські поліцейські почали виселяти палестинські сім'ї з їх будинків у Східному Єрусалимі.

Обурення населення призвело до сутичок між палестинцями та силовиками на Храмовій горі. Згодом усе це переросло у жорстокі протистояння між арабами та євреями. У місті Лод владі довелося навіть запровадити надзвичайну ситуацію.

Крім того, бойовики ісламістського угруповання ХАМАС випустили ракети на Ізраїль. Держава атакувала у відповідь. З 10 травня з Сектора Гази випустили понад 1000 ракет.

Водночас Ізраїль вже зруйнував третю найбільшу будівлю у Палестині.

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