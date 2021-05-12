В Ізраїлі 6-річний хлопчик та його сім'я важко поранені: ракета влучила в домівку
Між Ізраїлем та Палестиною триває загострення бойових дій. Зокрема, 12 травня стався прямий ракетний удар по будинку в Сдероті. Внаслідок дій важкі поранення отримав 6-річний хлопчик.
Джерело:The times of Israel
На жаль, постраждала також вся його сім'я. Наразі відомо лише стан важкості кожного члена родини.
Важливо Із Сектора Гази по Ізраїлю випустили більше ніж 1000 ракет: Тель-Авів готує відповідь
У якому стані мешканці будинку:
- мати хлопчика важко поранена;
- 5-річна дитина отримала поранення середньої важкості;
- ще четверо осіб отримали легкі пошкодження.
Ракета пробила приміщення
Відомо, що ракета потрапила в один з будинків у житловому комплексі. Вона пробила укріплене приміщення та вразити сім'ю. На фотографії видно осколок, який втрапив у квартиру через вікно.
ЗМІ припустили, що вікно або не було закрите як належить, або неправильно побудоване.
Обстріли в Ізраїлі: коротко
- Конфлікт триває між Ізраїлем та Палестиною. Він загострився, коли в Ізраїлі почали виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.
- Спочатку на Храмовій горі спалахнули масові сутички, де постраждали щонайменше 222 особи.
- Вже 10 травня Ізраїль атакували ракетами. Водночас держава атакувала об'єкти Сектору Гази у відповідь. Обстріли тривають.
Поділитися новиною