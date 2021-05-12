Між Ізраїлем та Палестиною триває загострення бойових дій. Зокрема, 12 травня стався прямий ракетний удар по будинку в Сдероті. Внаслідок дій важкі поранення отримав 6-річний хлопчик.

На жаль, постраждала також вся його сім'я. Наразі відомо лише стан важкості кожного члена родини.

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У якому стані мешканці будинку:

мати хлопчика важко поранена;

5-річна дитина отримала поранення середньої важкості;

ще четверо осіб отримали легкі пошкодження.

Ракета пробила приміщення

Відомо, що ракета потрапила в один з будинків у житловому комплексі. Вона пробила укріплене приміщення та вразити сім'ю. На фотографії видно осколок, який втрапив у квартиру через вікно.

ЗМІ припустили, що вікно або не було закрите як належить, або неправильно побудоване.

רסיס חדר את חלון הממד pic.twitter.com/tfyB8WzCOh — Michael (@Maasiyahu) May 12, 2021

Обстріли в Ізраїлі: коротко