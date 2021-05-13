В Израиле 6-летний мальчик и его семья тяжело ранены: ракета попала в дом
Между Израилем и Палестиной продолжается обострение боевых действий. В частности, 12 мая произошел прямой ракетный удар по дому в Сдероте. В результате действий тяжелые ранения получил 6-летний мальчик.
Источник:The times of Israel
К сожалению, пострадала вся его семья. Пока известно лишь состояние тяжести каждого члена семьи.
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В каком состоянии жители дома:
- мать мальчика тяжело ранена;
- 5-летний ребенок получил ранение средней тяжести;
- еще четыре человека получили легкие повреждения.
Ракета пробила помещение
Известно, что ракета попала в один из домов в жилом комплексе. На фотографии виден осколок, который попал в квартиру через окно.
СМИ предположили, что окно либо не было закрыто как положено, либо неправильно построено.
Обстрелы в Израиле: коротко
- Конфликт продолжается между Израилем и Палестиной. Он обострился, когда в Израиле начали выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.
- Сначала на Храмовой горе вспыхнули массовые столкновения, где пострадали по меньшей мере 222 человека.
- Уже 10 мая Израиль атаковали ракетами. В то же время государство атаковало объекты Сектора Газа в ответ. Обстрелы продолжаются.
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