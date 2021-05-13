Между Израилем и Палестиной продолжается обострение боевых действий. В частности, 12 мая произошел прямой ракетный удар по дому в Сдероте. В результате действий тяжелые ранения получил 6-летний мальчик.

К сожалению, пострадала вся его семья. Пока известно лишь состояние тяжести каждого члена семьи.

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В каком состоянии жители дома:

мать мальчика тяжело ранена;

5-летний ребенок получил ранение средней тяжести;

еще четыре человека получили легкие повреждения.

Ракета пробила помещение

Известно, что ракета попала в один из домов в жилом комплексе. На фотографии виден осколок, который попал в квартиру через окно.

СМИ предположили, что окно либо не было закрыто как положено, либо неправильно построено.

רסיס חדר את חלון הממד pic.twitter.com/tfyB8WzCOh — Michael (@Maasiyahu) May 12, 2021

Обстрелы в Израиле: коротко