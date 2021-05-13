Україна розуміє біль Ізраїлю: в Раді розробили заяву про загострення на Близькому Сході
Народні депутати, члени групи дружби Україна – Ізраїль розробили спільну заяву. Вона стосується загострення ситуації на Близькому Сході.
Джерело:фейсбук Олександра Куницького
Нардепи закликали вжити всіх можливих заходів, щоб зменшити насильство в Ізраїлі. Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький.
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За його словами, в Україні з глибоким занепокоєнням спостерігають за загостренням палестино-ізраїльського протистояння, яке триває упродовж останніх днів і призвело до численних людських жертв.
Зруйновані будинки, жертви серед мирного населення, сотні поранених, які потребують медичної допомоги – ось гірка реальність, з якою зіштовхуються жителі регіону,
– написав Куницький.
Він відзначив, що Україна як ніхто розуміє біль від людських втрат, адже також потерпає від збройного конфлікту, який розв'язала Росія.
Тому нардепи визнають право Ізраїлю на самооборону і закликають якнайшвидше вжити всіх можливих заходів для деескалації насильства.
Немає нічого важливішого за життя людини, тому варто докласти всіх зусиль, щоб зупинити кровопролиття і попередити нові жертви серед цивільного населення", – мовиться у повідомленні.
До речі, Президент України Володимир Зеленський закликав припинити протистояння, наголосивши, що обстріли спричинили багато людських трагедій.
Загострення конфлікту на Близькому Сході
- Між Ізраїлем і Палестиною загострився конфлікт. Криваві сутички посилилися 7 травня на Храмовій горі.
- З Сектора Гази по Ізраїлю в ніч з 10 на 11 травня випустили сотні ракет. За ізраїльською інформацією, в їхню сторону випустили приблизно 1 500 ракет.
- Ізраїль відповідає бомбардуванням, завдаючи ударів по об'єктах бойовиків. За даними ЗМІ, від обстрілів загинуло понад 40 людей.
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