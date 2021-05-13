Народні депутати, члени групи дружби Україна – Ізраїль розробили спільну заяву. Вона стосується загострення ситуації на Близькому Сході.

Нардепи закликали вжити всіх можливих заходів, щоб зменшити насильство в Ізраїлі. Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький.

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За його словами, в Україні з глибоким занепокоєнням спостерігають за загостренням палестино-ізраїльського протистояння, яке триває упродовж останніх днів і призвело до численних людських жертв.

Зруйновані будинки, жертви серед мирного населення, сотні поранених, які потребують медичної допомоги – ось гірка реальність, з якою зіштовхуються жителі регіону,

– написав Куницький.

Він відзначив, що Україна як ніхто розуміє біль від людських втрат, адже також потерпає від збройного конфлікту, який розв'язала Росія.

Тому нардепи визнають право Ізраїлю на самооборону і закликають якнайшвидше вжити всіх можливих заходів для деескалації насильства.

Зазначимо! Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Ізраїль має право захищатися, але ситуацію треба врегулювати оперативно.

Немає нічого важливішого за життя людини, тому варто докласти всіх зусиль, щоб зупинити кровопролиття і попередити нові жертви серед цивільного населення", – мовиться у повідомленні.

До речі, Президент України Володимир Зеленський закликав припинити протистояння, наголосивши, що обстріли спричинили багато людських трагедій.

Загострення конфлікту на Близькому Сході