У Секторі Гази повідомляють вже про 43 загиблих внаслідок обстрілів з боку Ізраїлю. Людей, які отримали поранення, рахують сотнями.

За даними ЗМІ, серед жертв були не лише військові, але й цивільні. Зокрема журналісти повідомляють про 13 дітей.

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Що відомо про жертв у Секторі Гази

Видання Al Jazeera заявило, що жертвами обстрілу Ізраїлю стали місцеві фермери. Це сталося, коли їхній автомобіль потрапив під обстріли. Схожий інцидент трапився і в іншій частині Сектору Гази. Тоді у машині нібито загинула жінка з двома дітьми.

Зверніть увагу! Ізраїльська сторона також зазнала втрат. Так, бойовики ісламістського угруповання ХАМАС зранку 12 травня поновили ракетні обстріли Ізраїлю. Через це кількість жертв зросла до 5 осіб, ще понад 200 отримали поранення.

Додамо, що 12 травня у Секторі Гази ракети Ізраїлю поцілили у багатоповерховий будинок. Конструкція не витримала і завалилася на бік. Аби попередити цивільне населення, ВПС Ізраїлю випустили 5 попереджувальних ракет з безпілотника.

Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною

Ракетні удари між Ізраїлем та палестинським Сектором Гази продовжуються з 10 травня. Ізраїль стверджує, що палестинські угрупування випустили в його сторону приблизно 1 500 ракет. Ізраїль відповідає бомбардуванням місць, що належать палестинським збройним формуванням, а також по військових об'єктів та відділків поліції.

Що цьому передувало

Новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, і Ізраїль вважають це місто своїм.

7 травня між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями спалахнули криваві сутички на Храмовій горі. Через це влада Ізраїлю навіть закрила це місце.