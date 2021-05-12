В секторе Газа сообщают уже о 43 погибших в результате обстрелов со стороны Израиля. Людей, получивших ранения, считают сотнями.

По данным СМИ, среди жертв были не только военные, но и гражданские. В частности журналисты сообщают о 13 детях.

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Что известно о жертвах в секторе Газа

Издание Al Jazeera заявило, что жертвами обстрела Израиля стали местные фермеры. Это произошло, когда их автомобиль попал под обстрел. Похожий инцидент произошел и в другой части сектора Газа. Тогда в машине якобы погибла женщина с двумя детьми.

Обратите внимание! Израильская сторона также понесла потери. Так, боевики исламистской группировки ХАМАС утром 12 мая возобновили ракетные обстрелы Израиля. Из-за этого количество жертв возросло до 5 человек, еще более 200 получили ранения.

Добавим, что 12 мая в секторе Газа ракеты Израиля попали в многоэтажный дом. Конструкция не выдержала и завалилась на бок. Чтобы предупредить гражданское население, ВВС Израиля выпустили 5 предупредительных ракет с беспилотника.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Ракетные удары между Израилем и палестинским сектором Газа продолжаются с 10 мая. Израиль утверждает, что палестинские группировки выпустили в его сторону примерно 1500 ракет. Израиль отвечает бомбардировкой мест, принадлежащих палестинским вооруженным формированиям, а также по военным объектам и отделениям полиции.

Что этому предшествовало

Новый этап эскалации между Палестиной и Израилем начался на фоне слушаний о принудительном выселении палестинцев из домов в Иерусалиме, а также в преддверии празднования Израилем Дня Иерусалима. И Палестина, и Израиль считают этот город своим.

7 мая между палестинцами и израильскими правоохранителями вспыхнули кровавые столкновения на Храмовой горе. Из-за этого власти Израиля даже закрыли это место.