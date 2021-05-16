Израильские вооруженные силы 16 мая в очередной раз выпустили ракеты по Сектору Газа. В результате обстрелов в воскресенье погибли по меньшей мере 42 палестинца.

Мощный обстрел Палестины

Израиль нанес удары по районе города Газа – Эль-Рималь. Известно, что большинство пострадавших являются членами одной большой семьи.

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Что известно о пострадавших

Ракетные обстрелы попали в 3 здания. По данным Министерства здравоохранения Сектора Газа, по меньшей мере 42 человека погибли. Среди них были 8 детей и 12 женщин. Кроме того, жертвой стал 1-летний ребенок. Известно, что еще 50 палестинцев получили ранения.

Медики и спасательные бригады пытались извлечь людей из-под завалов.

Отметим, ранее во время обстрелов погибли 2 палестинских медика – один из них был заведующим отделом внутренней медицины в больнице Аль-Шифа.



Десятки человек в Секторе Газа оказались под завалами / Фото AFP

Обратите внимание! Ранее Израиль обстрелял палестинскую многоэтажку "Аль-Джала". В ней были расположены офисы мировых СМИ, в частности Associated Press и Al Jazeera. В вооруженных силах государства объяснили свой удар тем, что в здании был расположен штаб военной разведки боевиков ХАМАС, который собирал информацию об израильских ударах.

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