Более 40 погибших: Израиль нанес смертоносный удар по Палестине
Израильские вооруженные силы 16 мая в очередной раз выпустили ракеты по Сектору Газа. В результате обстрелов в воскресенье погибли по меньшей мере 42 палестинца.
Источник:The Times of Israel
Мощный обстрел Палестины
Израиль нанес удары по районе города Газа – Эль-Рималь. Известно, что большинство пострадавших являются членами одной большой семьи.
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Что известно о пострадавших
Ракетные обстрелы попали в 3 здания. По данным Министерства здравоохранения Сектора Газа, по меньшей мере 42 человека погибли. Среди них были 8 детей и 12 женщин. Кроме того, жертвой стал 1-летний ребенок. Известно, что еще 50 палестинцев получили ранения.
Медики и спасательные бригады пытались извлечь людей из-под завалов.
Отметим, ранее во время обстрелов погибли 2 палестинских медика – один из них был заведующим отделом внутренней медицины в больнице Аль-Шифа.
Десятки человек в Секторе Газа оказались под завалами / Фото AFP
Главное об обострении между Израилем и Палестиной
- Ракетные обстрелы между сторонами продолжаются с 10 мая. Они стали реакцией на жестокие столкновения арабов и израильских правоохранителей на Храмовой горе.
- По данным Израиля, ХАМАС выпустил в сторону государства 2900 ракет, 450 из них упали на территории Сектора Газа, а 1150 ликвидировала система "Железный купол".
- В результате обстрелов погибли 10 жителей Израиля. Ранее сообщалось, что за неделю эскалации погибли по меньшей мере 149 палестинцев.
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