Понад 40 загиблих: Ізраїль завдав смертоносний удар по Палестині
Ізраїльські збройні сили 16 травня вкотре випустили ракети по Сектору Гази. Внаслідок обстрілів у неділю загинули щонайменше 42 палестинців.
Джерело:The Times of Israel
Потужний обстріл Палестини
Ізраїль завдав удари по районі міста Газа – Ель-Рімаль. Відомо, що більшість постраждалих є членами однієї великої родини.
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Що відомо про постраждалих
Ракетні обстріли влучили у 3 будівлі. За даними міністерства охорони здоров'я Сектора Гази, щонайменше 42 людини загинули. Серед них були 8 дітей та 12 жінок. Крім того, жертвою стала 1-річна дитина. Відомо, що ще 50 палестинців отримали поранення.
Медики та рятувальні бригади намагалися витягти людей з-під завалів.
Зауважимо, раніше під час обстрілів загинули 2 палестинських медиків – один з них був завідувачем відділу внутрішньої медицини в лікарні Аль-Шифа.
Десятки людей у Секторі Гази опинилися під завалами / Фото AFP
Наслідки обстрілів Палестини / Фото AP
Головне про загострення між Ізраїлем та Палестиною
- Ракетні обстріли між сторонами тривають з 10 травня. Вони стали реакцією на жорстокі сутички арабів та ізраїльських правоохоронців на Храмовій горі.
- За даними Ізраїлю, ХАМАС випустив у сторону держави 2900 ракет, 450 з них впали на території Сектору Гази, а 1150 ліквідувала система "Залізний купол".
- Внаслідок обстрілів загинуло 10 мешканців Ізраїлю. Раніше повідомляли, що за тиждень ескалації загинули щонайменше 149 палестинців.
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