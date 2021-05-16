Ізраїльські збройні сили 16 травня вкотре випустили ракети по Сектору Гази. Внаслідок обстрілів у неділю загинули щонайменше 42 палестинців.

Потужний обстріл Палестини

Ізраїль завдав удари по районі міста Газа – Ель-Рімаль. Відомо, що більшість постраждалих є членами однієї великої родини.

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Що відомо про постраждалих

Ракетні обстріли влучили у 3 будівлі. За даними міністерства охорони здоров'я Сектора Гази, щонайменше 42 людини загинули. Серед них були 8 дітей та 12 жінок. Крім того, жертвою стала 1-річна дитина. Відомо, що ще 50 палестинців отримали поранення.

Медики та рятувальні бригади намагалися витягти людей з-під завалів.

Зауважимо, раніше під час обстрілів загинули 2 палестинських медиків – один з них був завідувачем відділу внутрішньої медицини в лікарні Аль-Шифа.



Десятки людей у Секторі Гази опинилися під завалами / Фото AFP



Наслідки обстрілів Палестини / Фото AP

Зверніть увагу! 15 травня Ізраїль обстріляв палестинську багатоповерхівку "Аль-Джала". У ній були розташовані офіси світових ЗМІ, зокрема Associated Press та Al Jazeera. У збройних силах держави пояснили свій удар тим, що у будівлі був штаб військової розвідки бойовиків ХАМАС, який збирав інформацію про ізраїльські удари.

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