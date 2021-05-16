Обмен ракетными ударами: Палестина и Израиль сообщили о количестве жертв
С 10 мая продолжаются ракетные обстрелы между Израилем и движением ХАМАС. За менее чем неделю по израильской территории и Сектору Газы выпустили более 3 тысяч ракет.
Источник:BBC
За неделю эскалации погибли по меньшей мере 149 палестинцев, среди них – более 4 десятков детей. Четыре человека погибли за последние сутки.
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Что касается потерь Израиля, то ЦАХАЛ сообщает о 10 жертвах.
Статистика обстрелов израильской стороны:
- ХАМАС выпустил 2900 ракет в направлении израильской территории.
- 450 упали в секторе.
- 1150 ракет были ликвидированы "Железным куполом".
Израиль продолжает обстрел Сектора Газы
Между тем 16 мая израильтяне нанесли удар по объектам ХАМАСа в Секторе Газы. Речь идет о военных складах.
Что известно об обстреле между израильтянами и палестинцами?
Авиаудары по Сектору Газы начали наносить 10 мая – после беспорядков между израильскими полицейскими и палестинцами в Восточном Иерусалиме. Израиль отвечает на обстрелы: главная цель – объекты ХАМАСа. Из-за обострения ситуации на экстренное заседание собирается Совбез ООН.
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