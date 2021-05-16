С 10 мая продолжаются ракетные обстрелы между Израилем и движением ХАМАС. За менее чем неделю по израильской территории и Сектору Газы выпустили более 3 тысяч ракет.

За неделю эскалации погибли по меньшей мере 149 палестинцев, среди них – более 4 десятков детей. Четыре человека погибли за последние сутки.

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Что касается потерь Израиля, то ЦАХАЛ сообщает о 10 жертвах.

Статистика обстрелов израильской стороны:

ХАМАС выпустил 2900 ракет в направлении израильской территории.

450 упали в секторе.

1150 ракет были ликвидированы "Железным куполом".

Израиль продолжает обстрел Сектора Газы

Между тем 16 мая израильтяне нанесли удар по объектам ХАМАСа в Секторе Газы. Речь идет о военных складах.

Обратите внимание! Накануне армия обороны Израиля уничтожила многоэтажку "Аль-Джала" в Секторе Газы. Утверждают, что, помимо офисов международных СМИ там был штаб военной разведки боевиков ХАМАС.