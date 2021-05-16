Официальный Пекин высказал свою позицию относительно эскалации на Ближнем Востоке. Китай готов поддержать Палестину и поспособствовать урегулированию противостояния с Израилем.

Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел Китая. Глава МИД КНР Ван И пообщался по телефону с главой МИД Палестины Шахом Мехмудом Куреши.

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Китай продолжит поддерживать палестинский народ

Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав, способствовать урегулированию существующих проблем путем политического диалога,

– говорится в сообщении МИД Китая.

В Пекине считают, что выходом из ситуации может стать образование двух отдельных государств для двух народов. Китай призывает Совбез ООН предложить такой вариант для сторон конфликта.

Совбез ООН соберется на экстренное заседание

Отметим, что 16 мая Совет безопасности ООН проведет срочное заседание по ситуации на Ближнем Востоке. На заседании планируют выступить министры иностранных дел Египта и Иордании, а также представитель Палестины и посол Израиля Гилад Эрдан.

Коротко о конфликте на Ближнем Востоке