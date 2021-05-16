Китай пообещал Палестине поддержку в противостоянии с Израилем
Официальный Пекин высказал свою позицию относительно эскалации на Ближнем Востоке. Китай готов поддержать Палестину и поспособствовать урегулированию противостояния с Израилем.
Источник:МИД Китая
Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел Китая. Глава МИД КНР Ван И пообщался по телефону с главой МИД Палестины Шахом Мехмудом Куреши.
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Китай продолжит поддерживать палестинский народ
Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав, способствовать урегулированию существующих проблем путем политического диалога,
– говорится в сообщении МИД Китая.
В Пекине считают, что выходом из ситуации может стать образование двух отдельных государств для двух народов. Китай призывает Совбез ООН предложить такой вариант для сторон конфликта.
Совбез ООН соберется на экстренное заседание
Отметим, что 16 мая Совет безопасности ООН проведет срочное заседание по ситуации на Ближнем Востоке. На заседании планируют выступить министры иностранных дел Египта и Иордании, а также представитель Палестины и посол Израиля Гилад Эрдан.
Коротко о конфликте на Ближнем Востоке
- К эскалации конфликта привели противостояния в Восточном Иерусалиме – между палестинцами и израильскими службами правопорядка.
- С 10 мая из Сектора Газа начали обстреливать Израиль.
- Тель-Авив наносил ответные удары.
- Палестина сообщила о по меньшей мере 150 погибших, Израиль – о 10.
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