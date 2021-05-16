Офіційний Пекін висловив свою позицію щодо ескалації на Близькому Сході. Китай готовий підтримати Палестину та посприяти врегулюванню протистояння з Ізраїлем.

Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ Китаю. Глава МЗС КНР Вані І поспілкувався телефоном з головою МЗС Палестини Шахом Мехмудом Куреші.

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Китай продовжить підтримувати палестинський народ

Китай продовжить надавати підтримку правій справі палестинського народу, який бореться за повернення йому законних прав, сприяти врегулюванню існуючих проблем шляхом політичного діалогу,

– мовиться у повідомленні МЗС Китаю.

У Пекіні вважають, що виходом із ситуації може стати утворення двох окремих держав для двох народів. Китай закликає Радбез ООН запропонувати такий варіант для сторін конфлікту.

Радбез ООН збереться на екстрене засідання

Зазначимо, що 16 травня Рада безпеки ООН проведе термінове засідання щодо ситуації на Близькому Сході. На засіданні планують виступити міністри закордонних справ Єгипту та Йорданії, а також представник Палестини та посол Ізраїлю Гілад Ердан.

Коротко про конфлікт на Близькому Сході