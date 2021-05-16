Рада безпеки ООН 16 травня проведе термінове засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Засідання розпочнеться у другій половині дня.

Обговорити загострення конфлікту планують о 17:00 за київським часом. На засіданні Радбезу ООН планують виступити міністри закордонних справ Єгипту та Йорданії, а також представник Палестини та посол Ізраїлю Гілад Ердан.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш напередодні заявив, що стурбований через авіаудар, який ізраїльські військові завдали по офісах ЗМІ в Секторі Гази. Він нагадав, що будь-які невибіркові удари по цивільному населенню і структурам ЗМІ порушують міжнародне право. Їх потрібно уникати за будь-яку ціну.

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