Генсек ООН відреагував на удар по редакціях ЗМІ в Секторі Гази
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш стурбований через авіаудар, який ізраїльські військові завдали по офісах ЗМІ в Секторі Гази. Він наголосив, що це порушує міжнародне право.
Джерело:Associated Press
Гутерріш акцентував, що у зруйнованій багатоповерхівці були офіси декількох міжнародних ЗМІ, а також житлові квартири. Позицію Генсека висловив його офіційний представник Стефан Дюжаррік.
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Генеральний секретар нагадав всі, що будь-які невибіркові удари по цивільному населенню і структурам ЗМІ порушують міжнародне право і повинні бути відвернені за будь-яку ціну.
Що цьому передувало
Ізраїль 15 травня обстріляв палестинських бойовиків у Секторі Гази. Ізраїльтяни завдали удар по вежі "Аль-Джаля", де розміщувалися офіси Associated Press, Al Jazeera та інших компаній. Військові випустили по багатоповерхівці одразу 4 ракети.
Журналісти та інші люди, що були у висотці, покинули її до атаки.
Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: що треба знати
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- Після цього почалися регулярні масові ракетні обстріли з обох сторін.
- З ізраїльської сторони вже загинули щонайменше 10 людей, з палестинської – майже 140, зокрема понад 40 дітей.
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