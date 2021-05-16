Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен из-за авиаудара, который израильские военные нанесли по офисам СМИ в Секторе Газы. Он подчеркнул, что это нарушает международное право.

Гутерриш подчеркнул, что в разрушенной многоэтажке были офисы нескольких международных СМИ, а также жилые квартиры. Позицию Генсека высказал его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

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Генеральный секретарь напомнил все, что невыборочные удары по гражданскому населению и структурам СМИ нарушают международное право и должны быть предотвращены любой ценой.

Что этому предшествовало

Израиль 15 мая обстрелял палестинских боевиков в Секторе Газа. Израильтяне нанесли удар по башне "Аль-Джаля", где размещались офисы Associated Press, Al Jazeera и других компаний. Военные выпустили по многоэтажке сразу 4 ракеты.

Журналисты и другие люди, бывшие в высотке, покинули ее до атаки.

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