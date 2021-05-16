Генсек ООН отреагировал на удар по редакциям СМИ в Секторе Газа
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен из-за авиаудара, который израильские военные нанесли по офисам СМИ в Секторе Газы. Он подчеркнул, что это нарушает международное право.
Источник:Associated Press
Гутерриш подчеркнул, что в разрушенной многоэтажке были офисы нескольких международных СМИ, а также жилые квартиры. Позицию Генсека высказал его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Важно Израиль обстрелял многоэтажку в Секторе Газа: там были офисы мировых СМИ – видео
Генеральный секретарь напомнил все, что невыборочные удары по гражданскому населению и структурам СМИ нарушают международное право и должны быть предотвращены любой ценой.
Что этому предшествовало
Израиль 15 мая обстрелял палестинских боевиков в Секторе Газа. Израильтяне нанесли удар по башне "Аль-Джаля", где размещались офисы Associated Press, Al Jazeera и других компаний. Военные выпустили по многоэтажке сразу 4 ракеты.
Журналисты и другие люди, бывшие в высотке, покинули ее до атаки.
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: что надо знать
- В мае 2021 года конфликт между Израилем и Палестиной обострился. Это произошло после того, как израильская сторона начала выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.
- Между палестинцами и стражами порядка вспыхнули столкновения на Храмовой горе. Пострадали более 200 человек.
- После этого начались регулярные массовые ракетные обстрелы с обеих сторон.
- С израильской стороны уже погибли по меньшей мере 10 человек, с палестинской – почти 140, в том числе более 40 детей.
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