Из-за обострения израильско-палестинского конфликта погибли уже более 40 детей. Потери есть как со стороны Израиля, так и со стороны Сектора Газа.

По данным детского фонда ООН, накануне в Секторе Газа убили 8 палестинских детей: самому младшему 4 года, самому старшему – 15.

Важно Израиль обстрелял многоэтажку в Секторе Газа: там были офисы мировых СМИ – видео

Заметим, что палестино-израильский конфликт обострился 10 мая. С тех пор, то есть за 5 дней, умерли 40 палестинских детей. Зато Израиль сообщил о гибели еще 2 несовершеннолетних.

Ранее министерство здравоохранения Палестины заявило, что в результате конфликта с Израилем пострадали почти 500 человек, а жизнь более 80 – оборвалась. Всех убитых и раненых в отчете министерства здравоохранения в Секторе Газа называют "мирными жителями" или "гражданскими лицами".

Стоит добавить, что израильская сторона также понесла потери. По состоянию на 12 мая количество жертв возросло до 5 человек, еще более 200 получили ранения.

Актуально Вследствие ракетных обстрелов в Израиле погиб 6-летний мальчик

Конфликт между Израилем и Палестиной