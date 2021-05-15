Младшему 4 года: в результате обострения между Израилем и Сектором Газа погибли 42 ребенка
Из-за обострения израильско-палестинского конфликта погибли уже более 40 детей. Потери есть как со стороны Израиля, так и со стороны Сектора Газа.
Источник:UNICEF Palestine
По данным детского фонда ООН, накануне в Секторе Газа убили 8 палестинских детей: самому младшему 4 года, самому старшему – 15.
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Заметим, что палестино-израильский конфликт обострился 10 мая. С тех пор, то есть за 5 дней, умерли 40 палестинских детей. Зато Израиль сообщил о гибели еще 2 несовершеннолетних.
Ранее министерство здравоохранения Палестины заявило, что в результате конфликта с Израилем пострадали почти 500 человек, а жизнь более 80 – оборвалась. Всех убитых и раненых в отчете министерства здравоохранения в Секторе Газа называют "мирными жителями" или "гражданскими лицами".
Стоит добавить, что израильская сторона также понесла потери. По состоянию на 12 мая количество жертв возросло до 5 человек, еще более 200 получили ранения.
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Конфликт между Израилем и Палестиной
- Ракетные удары между Израилем и палестинским Сектором Газа продолжаются с 10 мая. Израиль утверждает, что палестинские группировки выпустили в его сторону более 1600 ракет.
- Израиль отвечает бомбардировкой мест, принадлежащих палестинским вооруженным формированиям, а также по военным объектам и отделениям полиции.
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