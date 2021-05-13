Министерство здравоохранения Палестины заявило, что в результате конфликта с Израилем пострадали почти 500 человек, а жизнь более 80 – оборвалась. Среди жертв были не только военные, но и гражданские, в том числе дети.

Палестинская сторона заявила, что среди убитых было 17 несовершеннолетних и 7 женщин. В целом только за 3 дня конфликта погибли уже 83 человека.

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Всех убитых и раненых в отчете министерства здравоохранения в Секторе Газа называют "мирными жителями" или "гражданскими лицами". Хотя известно о потерях и среди боевиков.

Согласно последним данным, подавляющее большинство убитых в Секторе Газа – это командиры и боевики террористических организаций, многие из которых были причастны к ракетному обстрелу израильской территории и планированию атак.

К теме! 12 мая ВВС Израиля ликвидировали двух руководителей военной разведки ХАМАС. Авиаудары израильские военные нанесли в ответ на атаку боевиков в центральной части Израиля.

Стоит добавить, что израильская сторона также понесла потери. Так, боевики ХАМАС утром 12 мая возобновили ракетные обстрелы Израиля. Из-за этого количество жертв возросло до 5 человек, еще более 200 получили ранения

Конфликт между Израилем и Палестиной

Ракетные удары между Израилем и палестинским Сектором Газа продолжаются с 10 мая. Израиль утверждает, что палестинские группировки выпустили в его сторону примерно 1500 ракет.

Израиль отвечает бомбардировкой мест, принадлежащих палестинским вооруженным формированиям, а также по военным объектам и отделениям полиции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов вывести армию на улицы городов.

Что этому предшествовало

К эскалации конфликта привели судебные слушания о принудительном выселении палестинцев из домов в Иерусалиме. Дело в том, что власти Израиля хотят отселить палестинцев с территории, которую считает своей. 7 мая между палестинцами и израильскими правоохранителями вспыхнули кровавые столкновения на Храмовой горе.