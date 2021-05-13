Міністерство охорони здоров'я Палестини заявило, що внаслідок конфлікту з Ізраїлем постраждали майже 500 осіб, а життя понад 80 – обірвалося. Серед жертв були не лише військові, але й цивільні, зокрема діти.

Палестинська сторона заявила, що серед вбитих було 17 неповнолітніх і 7 жінок. Загалом лише за 3 дні конфлікту загинули вже 83 людини.

Важливо Люди кілька днів сидять у бомбосховищах, – ізраїльський лікар про конфлікт на Близькому Сході

Всіх убитих і поранених у звіті міністерства охорони здоров'я у Секторі Гази називають "мирними жителями" або "цивільними особами". Хоча відомо про втрати й серед бойовиків.

Згідно з останніми даними, переважна більшість убитих у Секторі Гази – це командири та бойовики терористичних організацій, багато з яких були причетні до ракетного обстрілу ізраїльської території й планування атак.

До теми! 12 травня ВПС Ізраїлю ліквідували двох керівників військової розвідки ХАМАС. Авіаудари ізраїльські військові нанесли у відповідь на атаку бойовиків в центральній частині Ізраїлю.

Варто додати, що ізраїльська сторона також зазнала втрат. Так, бойовики ХАМАС зранку 12 травня поновили ракетні обстріли Ізраїлю. Через це кількість жертв зросла до 5 осіб, ще понад 200 отримали поранення.

Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною

Ракетні удари між Ізраїлем та палестинським Сектором Гази продовжуються з 10 травня. Ізраїль стверджує, що палестинські угрупування випустили в його сторону приблизно 1 500 ракет.

Ізраїль відповідає бомбардуванням місць, що належать палестинським збройним формуванням, а також по військових об'єктів та відділків поліції.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що готовий вивести армію на вулиці міст.

Що цьому передувало

До ескалації конфлікту призвели судові слухання про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі. Річ у тім, що влада Ізраїлю хоче відселити Палестинців з території, яку вважає своєю. 7 травня між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями спалахнули криваві сутички на Храмовій горі.