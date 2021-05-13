Палестинсько-ізраїльський конфлікт на Близькому Сході все більше загострюється. Збільшується кількість людських жертв та зруйнованих будинків.

Також люди сидять у бомбосховищах. Про це в ефірі розповів ізраїльський лікар-анестезіолог Борис Бриль.

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За його словами, ситуація в Ізраїлі залишається неспокійною. Не зрозуміло, що буде далі.

В кожного в будинку є бомбосховище. На півдні країни люди сидять там вже декілька днів,

– наголосив Бриль.

Він зауважив, що ситуація є напруженою вже багато років: з моменту, коли Ізраїль пішов з Сектору Гази. Тому для деяких людей такі обстріли – буденне життя.

Лікар відзначив, що армія завдала великого удару по ХАМАСу і зруйнували низку його військових складів. Відтак інтенсивність обстрілів за 24 години знизилась майже в 10 разів.

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У ЗМІ з'явилась інформація, що на півночі Ізраїлю пролунали сирени, які попереджають про обстріли. Бриль відзначив, що це була лише підготовка до сирен, північ не обстріляли.

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"У порівнянні з тією ситуацією, яка була 7 років тому, наразі використовують набагато сучасніші ракети іранського виробництва", – розповів анестезіолог.

Також він зауважив, що в деяких містах діє комендантська година: від 8:00 до 16:00. У низці населених пунктах, як відзначив Бриль, пошкоджена залізнична дорога та підпалені автомобілі.

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