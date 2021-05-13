Люди несколько дней сидят в бомбоубежищах, – израильский врач о конфликте на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт на Ближнем Востоке все больше обостряется. Увеличивается количество человеческих жертв и разрушенных домов.
Источник:24 канал
Также люди сидят в бомбоубежищах. Об этом в эфире рассказал израильский врач-анестезиолог Борис Брыль.
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По его словам, ситуация в Израиле остается неспокойной. Не понятно, что будет дальше.
У каждого в доме есть бомбоубежище. На юге страны люди сидят там уже несколько дней,
– подчеркнул Брыль.
Он отметил, что ситуация напряженная уже много лет: с момента, когда Израиль ушел из Сектора Газа. Поэтому для некоторых людей такие обстрелы – повседневная жизнь.
Врач отметил, что армия нанесла большой удар по ХАМАС и разрушила ряд его военных складов. Поэтому интенсивность обстрелов за 24 часа снизилась почти в 10 раз.
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В СМИ появилась информация, что на севере Израиля прозвучали сирены, предупреждающие об обстреле. Брыль отметил, что это была лишь подготовка к сиренам, север не обстреляли.
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"По сравнению с той ситуацией, которая была 7 лет назад, сейчас используют гораздо более современные ракеты иранского производства", – рассказал анестезиолог.
Также он отметил, что в некоторых городах действует комендантский час: с 8:00 до 16:00. В ряде населенных пунктов, как отметил Брыль, повреждена железная дорога и подожжены автомобили.
Коротко об обстрелах Израиля и Палестины
- Сектор Газа с 10 мая 2021 года выпустил на Израиль 1 300 ракет. Число жертв активно увеличивается.
- Израиль в ответ атаковал объекты боевиков в Палестине. От обстрелов погибли более 40 человек.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов вывести армию на улицы городов.
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