Палестино-израильский конфликт на Ближнем Востоке все больше обостряется. Увеличивается количество человеческих жертв и разрушенных домов.

Также люди сидят в бомбоубежищах. Об этом в эфире рассказал израильский врач-анестезиолог Борис Брыль.

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По его словам, ситуация в Израиле остается неспокойной. Не понятно, что будет дальше.

У каждого в доме есть бомбоубежище. На юге страны люди сидят там уже несколько дней,

– подчеркнул Брыль.

Он отметил, что ситуация напряженная уже много лет: с момента, когда Израиль ушел из Сектора Газа. Поэтому для некоторых людей такие обстрелы – повседневная жизнь.

Врач отметил, что армия нанесла большой удар по ХАМАС и разрушила ряд его военных складов. Поэтому интенсивность обстрелов за 24 часа снизилась почти в 10 раз.

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В СМИ появилась информация, что на севере Израиля прозвучали сирены, предупреждающие об обстреле. Брыль отметил, что это была лишь подготовка к сиренам, север не обстреляли.

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"По сравнению с той ситуацией, которая была 7 лет назад, сейчас используют гораздо более современные ракеты иранского производства", – рассказал анестезиолог.

Также он отметил, что в некоторых городах действует комендантский час: с 8:00 до 16:00. В ряде населенных пунктов, как отметил Брыль, повреждена железная дорога и подожжены автомобили.

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