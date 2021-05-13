На севере Израиля впервые прозвучали сирены, предупреждающие об обстрелах
Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в населенных пунктах на севере Израиля. Это впервые с начала операции "Страж стен".
Источник:Newsru.co.il
Сигнал "Цева Адом" слышали в нескольких населенных пунктах севернее округа Шефела. Ранее боевики исламистской группировки ХАМАС обстреливали Тель-Авив.
К теме Израиль имеет право защищаться, – Байден поговорил по телефону с Нетаньяху
В каких регионах прозвучали сирены:
- Вади Ара,
- Мегиддо,
- Нижняя Галилея.
Пока нет информации о падении ракет в северных районах.
Добавим, что ранее ракета попала в дом в израильском городе Сдероте. Из-за этого сильно пострадал 6-летний мальчик. Кроме того, ранения получили все члены его семьи.
Кратко об обстрелах между Израилем и Палестиной
- ХАМАС атаковал Израиль вечером 10 мая. Это произошло из-за жестокости израильских правоохранителей во время столкновений с арабами, которые были спровоцированы выселениями палестинских семей из Восточного Иерусалима. В ответ Израиль выпустил ракеты на объекты боевиков в Секторе Газа. Палестина сообщила о погибших детях и боевиках.
- Впоследствии Палестина начала обстреливать Тель-Авив. Жители столицы прятались в бомбоубежищах. Власти проводили эвакуацию населения в других городах.
- На фоне обострения между сторонами столкновения арабов и евреев начались в разных странах мира – США, Великобритании и Германии.
Важно Израиль разрушил третье крупнейшее здание в Секторе Газа: видео
Поделиться новостью