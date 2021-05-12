Столкновения между сторонниками Израиля и Палестины вспыхнули в Лондоне и Нью-Йорке
Конфликт между Израилем и Палестиной вышел далеко за пределы этих стран. В США и Великобритании люди вышли на улицы в знак протеста.
Источник:телеграм-канал "Протесты в мире"
Во время митинга одна часть людей выражали поддержку Израилю, а другие – Палестине. Полиция начала задерживать демонстрантов.
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Что происходит в Нью-Йорке
В американском Нью-Йорке массовая акция в поддержку Палестины. Люди собрались у генерального консульства Израиля на Второй авеню, затем направились к центру Манхэттена.
В акции приняли участие несколько сотен человек. В Центральном парке участники провели молитву, активисты призвали к освобождению Палестины. Во время акции протеста вспыхнули столкновения, одного человека задержала полиция.
Протест в поддержку Палестины в Нью-Йорке: смотрите видео
Какова ситуация в Лондоне
А вот в Лондоне настроения были более радикальными. На площади в центре города собрались несколько тысяч сторонников Палестины. Они действовали крайне агрессивно и сперва разорвали, а затем и подожгли флаг Израиля.
Наиболее агрессивных демонстрантов полиция начала задерживать.
Конфликт Палестины и Израиля: главное
- 11 мая боевики ХАМАС возобновили обстрелы территории Израиля. Они применили более 200 ракет, часть из которых израильтяне отбили еще в воздухе. Впоследствии, в ответ Израиль тоже открыл огонь.
- Власти Израиля сообщают о по меньшей мере восьми погибших в результате обстрела пригорода Тель-Авива. Кроме того, обстрелам подвергся местный аэропорт. Из-за этого украинский борт был вынужден сесть на Кипре.
- По последним данным, боевики исламистской группировки ХАМАС, утром 12 мая, возобновили ракетные обстрелы Израиля. Из-за этого число жертв возросло до 5 человек.
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