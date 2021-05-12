Конфликт между Израилем и Палестиной вышел далеко за пределы этих стран. В США и Великобритании люди вышли на улицы в знак протеста.

Во время митинга одна часть людей выражали поддержку Израилю, а другие – Палестине. Полиция начала задерживать демонстрантов.

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Что происходит в Нью-Йорке

В американском Нью-Йорке массовая акция в поддержку Палестины. Люди собрались у генерального консульства Израиля на Второй авеню, затем направились к центру Манхэттена.

В акции приняли участие несколько сотен человек. В Центральном парке участники провели молитву, активисты призвали к освобождению Палестины. Во время акции протеста вспыхнули столкновения, одного человека задержала полиция.

Протест в поддержку Палестины в Нью-Йорке: смотрите видео

Какова ситуация в Лондоне

А вот в Лондоне настроения были более радикальными. На площади в центре города собрались несколько тысяч сторонников Палестины. Они действовали крайне агрессивно и сперва разорвали, а затем и подожгли флаг Израиля.

Наиболее агрессивных демонстрантов полиция начала задерживать.

Конфликт Палестины и Израиля: главное