Сутички між прихильниками Ізраїлю та Палестини спалахнули в Лондоні та Нью-Йорку
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною вийшов далеко за межі цих країн. У США та Великій Британії люди вийшли на вулиці на знак протесту.
Джерело:телеграм-канал "Протесты в мире"
Під час мітингу одна частина людей висловлювали підтримку Ізраїлю, а інші – Палестині. Поліція почала затримувати демонстрантів.
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Що відбувається у Нью-Йорку
В американському Нью-Йорку масова акція в підтримку Палестини. Люди зібралися біля генерального консульства Ізраїлю на Другій авеню, потім попрямували до центру Манхеттена.
В акції взяли участь кілька сотень людей. У Центральному парку учасники провели молитву, активісти закликали до звільнення Палестини. Під час акції протесту спалахнули сутички, одну людину затримала поліція.
Протест на підтримку Палестини в Нью-Йорку: дивіться відео
Яка ситуація в Лондоні
А от у Лондоні настрої були більш радикальними. На площі в центрі міста зібралися кілька тисяч прихильників Палестини. Вони діяли вкрай агресивно і спершу розірвали, а потім і підпалили прапор Ізраїлю.
Найбільш агресивних демонстрантів поліція почала затримувати.
Конфлікт Палестини та Ізраїлю: головне
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- Влада Ізраїлю повідомляє про щонайменше вісьмох загиблих внаслідок обстрілу передмістя Тель-Авіва. Крім того, обстрілам піддався місцевий аеропорт. Через це український борт був змушений сісти на Кіпрі.
- За останніми даними, бойовики ісламістського угрупування ХАМАС зранку 12 травня поновили ракетні обстріли Ізраїлю. Через це кількість жертв зросла до 5 осіб.
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