Совбез ООН соберет заседание из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной
Совет Безопасности ООН 16 мая проведет срочное заседание из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Заседание начнется во второй половине дня.
Источник:Haaretz
Обсудить обострение конфликта планируют в 17:00 по киевскому времени. На заседании Совбеза ООН планируют выступить министры иностранных дел Египта и Иордании, а также представитель Палестины и посол Израиля Гилад Эрдан.
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Реакция ООН на события на Ближнем Востоке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне заявил, что обеспокоен из-за авиаудара, который израильские военные нанесли по офисам СМИ в Секторе Газы. Он напомнил, что любые невыборочные удары по гражданскому населению и структурам СМИ нарушают международное право. Их нужно избегать любой ценой.
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- К обострению конфликта между Израилем и Палестиной привели судебные слушания по выселению палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.
- После этого между палестинцами и стражами порядка вспыхнули столкновения на Храмовой горе. Сотни людей пострадали.
- После этого начались регулярные массовые ракетные обстрелы с обеих сторон. Боевики из Сектора Газа выпустили в сторону Израиля сотни ракет. Силы Израиля в ответ обстреляли территорию группировок.
- С израильской стороны уже погибли по меньшей мере 10 человек, с палестинской – почти 140, в том числе более 40 детей.
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