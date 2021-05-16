Совет Безопасности ООН 16 мая проведет срочное заседание из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Заседание начнется во второй половине дня.

Обсудить обострение конфликта планируют в 17:00 по киевскому времени. На заседании Совбеза ООН планируют выступить министры иностранных дел Египта и Иордании, а также представитель Палестины и посол Израиля Гилад Эрдан.

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Реакция ООН на события на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне заявил, что обеспокоен из-за авиаудара, который израильские военные нанесли по офисам СМИ в Секторе Газы. Он напомнил, что любые невыборочные удары по гражданскому населению и структурам СМИ нарушают международное право. Их нужно избегать любой ценой.

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