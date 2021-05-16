Перемирие закончилось: ХАМАС вновь начал массированный обстрел Израиля – видео
Боевики ХАМАСа запустили ракеты в сторону Израиля. Произошло это в полночь 16 мая. Именно в это время закончилось двухчасовое перемирие.
Под обстрелом оказались Тель-Авив и его пригороды. Сейчас над бывшей столицей Израиля раздается сирена "Цева адом". В то же время свидетели утверждают, что обстрелы даже видно в Иерусалиме. Также есть информация, что несколько ракет вылетело из Сирии.
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Новая атака ХАМАСа: что известно
По данным палестинского радио "Дунья аль-Ватан", ХАМАС запустил десятки (по последней информации, сотни – 24 канал) ракет в направлении Тель-Авива и Ашдода. Также вещатель обнародовал слова представителя движения Абу Обейди.
Мы начинаем наносить мощные ракетные удары по Тель-Авиву и его окрестностях, а также запускать десятки ракет на Ашдод в ответ на разрушение башни "Аль-Джала" и гибель мирных жителей,
– отметил он.
Смотрите видео удара ХАМАСа по Тель-Авиву и окрестностях города
Telegram-канал "Протесты в мире" со ссылкой на подписчиков сообщает, что ХАМАС бьет ракетами по центру Израиля: здесь было слышно десятки взрывов. Кроме того, пострадали города и поселки юга страны.
Издание newsru.co.il со ссылкой на израильские СМИ пишет, одновременно из Газы обстреляли Ашдод, Явне и другие населенные пункты. Также зафиксировали падение ракеты у Ган Явне – никто не пострадал. В других районах упали обломки ракет и противоракет, нанесен ущерб.
По данным "Маген Давид Адом", почти 10 человек пострадали в центре страны, когда бежали в убежище.
Последствия удара по Израилю / Фото мэрии города Бат-Ям
Ответ Израиля
Израиль вынужден был задействовать систему противоракетной обороны "Железный купол". Российский телеграмм канал Mash информирует, что израильская армия также отвечает бомбардировками.
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В частности, ракетный удар Израиля в Газе разрушил еще одну жилую высотку. Дом стоял напротив ранее разрушенной 14-этажного "Бурж-Ханада", сообщил телеканал Sky News Arabia.
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Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАСом: основное
- В мае 2021 года конфликт между Израилем и боевиками ХАМАСа обострился после того, как израильская сторона начала выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.
- Вспыхнули столкновения на Храмовой горе и в районе Шейх-Джарра, где живут палестинцы. В результате столкновений пострадали более 200 человек.
- После этого начались регулярные массовые ракетные обстрелы с обеих сторон, Израиль и Палестина регулярно сообщают о жертвах и пострадавших.
- По последним данным, с израильской стороны погибли по меньшей мере 10 человек, с палестинской – почти 140, в том числе более 40 детей.
Что такое ХАМАСЭто палестинский исламское движение, которое не признает права Израиля на существование. С 2007 года ХАМАС удерживает власть в Секторе Газа. Движение признали террористической организацией в Израиле, Канаде, США и Японии. Зато запретили в Иордании и Египте. В то же время в Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. В декабре 2014 года Европейский суд юстиции принял решение об исключении ХАМАСа из списка террористических организаций.
Данные взяты из "Википедии"
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