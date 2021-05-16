Боевики ХАМАСа запустили ракеты в сторону Израиля. Произошло это в полночь 16 мая. Именно в это время закончилось двухчасовое перемирие.

Под обстрелом оказались Тель-Авив и его пригороды. Сейчас над бывшей столицей Израиля раздается сирена "Цева адом". В то же время свидетели утверждают, что обстрелы даже видно в Иерусалиме. Также есть информация, что несколько ракет вылетело из Сирии.

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Новая атака ХАМАСа: что известно

По данным палестинского радио "Дунья аль-Ватан", ХАМАС запустил десятки (по последней информации, сотни – 24 канал) ракет в направлении Тель-Авива и Ашдода. Также вещатель обнародовал слова представителя движения Абу Обейди.

Мы начинаем наносить мощные ракетные удары по Тель-Авиву и его окрестностях, а также запускать десятки ракет на Ашдод в ответ на разрушение башни "Аль-Джала" и гибель мирных жителей,

– отметил он.

Смотрите видео удара ХАМАСа по Тель-Авиву и окрестностях города

Telegram- канал "Протесты в мире" со ссылкой на подписчиков сообщает, что ХАМАС бьет ракетами по центру Израиля: здесь было слышно десятки взрывов. Кроме того, пострадали города и поселки юга страны.

Издание newsru.co.il со ссылкой на израильские СМИ пишет, одновременно из Газы обстреляли Ашдод, Явне и другие населенные пункты. Также зафиксировали падение ракеты у Ган Явне – никто не пострадал. В других районах упали обломки ракет и противоракет, нанесен ущерб.

По данным "Маген Давид Адом", почти 10 человек пострадали в центре страны, когда бежали в убежище.



Последствия удара по Израилю / Фото мэрии города Бат-Ям

Ответ Израиля

Израиль вынужден был задействовать систему противоракетной обороны "Железный купол". Российский телеграмм канал Mash информирует, что израильская армия также отвечает бомбардировками.

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В частности, ракетный удар Израиля в Газе разрушил еще одну жилую высотку. Дом стоял напротив ранее разрушенной 14-этажного "Бурж-Ханада", сообщил телеканал Sky News Arabia.

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Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАСом: основное

В мае 2021 года конфликт между Израилем и боевиками ХАМАСа обострился после того, как израильская сторона начала выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.

Вспыхнули столкновения на Храмовой горе и в районе Шейх-Джарра, где живут палестинцы. В результате столкновений пострадали более 200 человек.

После этого начались регулярные массовые ракетные обстрелы с обеих сторон, Израиль и Палестина регулярно сообщают о жертвах и пострадавших.

По последним данным, с израильской стороны погибли по меньшей мере 10 человек, с палестинской – почти 140, в том числе более 40 детей.