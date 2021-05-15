Палестинские боевики ХАМАС нанесли сокрушительный удар из Сектора Газа по Израилю. На этот раз ракета попала в резервуар с горючим на фабрике в порту города Ашдод.

Сообщений о пострадавших нет. В армии Израиля уже пообещали отомстить палестинским боевикам.

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Что известно о взрыве

Боевики ХАМАС продолжают обстреливать Израиль на фоне обострения конфликта. Израильтянам удается ликвидировать часть вражеских ракет еще в воздухе, но некоторые боеголовки, к сожалению, попадают в цель.

На этот раз от обстрела пострадал резервуар с горючим на фабрике в порту города Ашдод. После того как ракета попала в резервуар произошел масштабный взрыв. Армия обороны Израиля отреагировала на инцидент, заявив, что "это не останется без ответа".

Это второй раз, когда в порту и близлежащем нефтеперерабатывающем заводе был поврежден нефтяной танк,

– говорится в сообщении.

Боевики ХАМАС ударили ракетой по порту Израиля: смотрите видео

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.



Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.



This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

Небо над Ашдодом: смотрите видео

Сильный пожар в результате ночного ракетного удара: смотрите видео

Какая сейчас ситуация в Израиле

В ночь на 15 мая сигналы тревоги в Израиле звучали 5 раз. В то же время дважды "Железный купол" осуществлял успешные перехваты вражеских ракет.

Одна из ракет взорвалась на открытой местности за городом. В 2:41 (по местному времени) произошел взрыв в пустом жилом доме, а в 3:05 – новые атаки, в результате чего возник сильный пожар.

Обострение палестино-израильского конфликта