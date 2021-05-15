Боевики ХАМАС ударили ракетой по порту Израиля: сила взрыва впечатляет – видео
Палестинские боевики ХАМАС нанесли сокрушительный удар из Сектора Газа по Израилю. На этот раз ракета попала в резервуар с горючим на фабрике в порту города Ашдод.
Источник:The Times of Israel
Сообщений о пострадавших нет. В армии Израиля уже пообещали отомстить палестинским боевикам.
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Что известно о взрыве
Боевики ХАМАС продолжают обстреливать Израиль на фоне обострения конфликта. Израильтянам удается ликвидировать часть вражеских ракет еще в воздухе, но некоторые боеголовки, к сожалению, попадают в цель.
На этот раз от обстрела пострадал резервуар с горючим на фабрике в порту города Ашдод. После того как ракета попала в резервуар произошел масштабный взрыв. Армия обороны Израиля отреагировала на инцидент, заявив, что "это не останется без ответа".
Это второй раз, когда в порту и близлежащем нефтеперерабатывающем заводе был поврежден нефтяной танк,
– говорится в сообщении.
Боевики ХАМАС ударили ракетой по порту Израиля: смотрите видео
Небо над Ашдодом: смотрите видео
Сильный пожар в результате ночного ракетного удара: смотрите видео
Какая сейчас ситуация в Израиле
В ночь на 15 мая сигналы тревоги в Израиле звучали 5 раз. В то же время дважды "Железный купол" осуществлял успешные перехваты вражеских ракет.
Одна из ракет взорвалась на открытой местности за городом. В 2:41 (по местному времени) произошел взрыв в пустом жилом доме, а в 3:05 – новые атаки, в результате чего возник сильный пожар.
Обострение палестино-израильского конфликта
- К эскалации конфликта привели судебные слушания, которые предусматривают принудительное выселение палестинцев из домов в Иерусалиме.
- 7 мая между палестинцами и израильскими правоохранителями вспыхнули кровавые столкновения на Храмовой горе. В результате столкновений пострадали более 200 человек.
- После этого боевики из сектора Газы выпустили по Израилю сразу 100 ракет. И это всего за 1 день. По последним данным, за четыре дня количество ракет, которые выпустили боевики в сторону Израиля, уже превысило 1600.
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