Противостояния между Израилем и Палестиной обостряются. Днем 13 мая боевики обстреляли центр и юг Израиля. Тот в ответ уничтожил стратегические точки ХАМАСа.

С 7 утра боевики в Секторе Газа выпустили уже более 160 ракет и минометных снарядов, заявляют военные Израиля.

Ранее ХАМАС пытался обстрелять ракетами международный аэропорт Израиля

В Израиль полетели 100 ракет

Мощный залп начался около полудня. Обстреляли Тель-Авив и другие города Гуш-Дана – агломерации, включающей Тель-Авивский округ и Центральный округ на побережье Средиземного моря.

К тому же ЦАХАЛ зафиксировал запуски десятков ракет в направлении Беэр-Шевы, Ашкелона, Кирьят-Гата, Сдерота и других населенных пунктов на юге Израиля. Палестинские источники утверждают, что террористы смогли одновременно выпустить 100 ракет.

На такие залпы сразу же сработала система "Железный купол". В Службе скорой помощи сообщили о 19 пострадавших при обстреле.

Квартиры командиров боевиков уничтожили

На такие действия боевиков Израиль дал резкий ответ. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что войска атаковали четыре "оперативные квартиры" командиров боевиков ХАМАСа.

В официальном сообщении сказано, что уничтожены:

квартира заместителя командира "Батальона Джабалия";

квартира командира роты "Батальона Шаджайя";

командира роты в Шабуре;

командира роты в Дейр-эль-Балах.

Обстрелы в Израиле: что нужно знать