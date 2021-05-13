ХАМАС обстрелял Израиль сотней ракет: тот в ответ уничтожил 4 оперативные квартиры боевиков
Противостояния между Израилем и Палестиной обостряются. Днем 13 мая боевики обстреляли центр и юг Израиля. Тот в ответ уничтожил стратегические точки ХАМАСа.
Источник:The times of Israel
С 7 утра боевики в Секторе Газа выпустили уже более 160 ракет и минометных снарядов, заявляют военные Израиля.
Ранее ХАМАС пытался обстрелять ракетами международный аэропорт Израиля
В Израиль полетели 100 ракет
Мощный залп начался около полудня. Обстреляли Тель-Авив и другие города Гуш-Дана – агломерации, включающей Тель-Авивский округ и Центральный округ на побережье Средиземного моря.
К тому же ЦАХАЛ зафиксировал запуски десятков ракет в направлении Беэр-Шевы, Ашкелона, Кирьят-Гата, Сдерота и других населенных пунктов на юге Израиля. Палестинские источники утверждают, что террористы смогли одновременно выпустить 100 ракет.
На такие залпы сразу же сработала система "Железный купол". В Службе скорой помощи сообщили о 19 пострадавших при обстреле.
Квартиры командиров боевиков уничтожили
На такие действия боевиков Израиль дал резкий ответ. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что войска атаковали четыре "оперативные квартиры" командиров боевиков ХАМАСа.
В официальном сообщении сказано, что уничтожены:
- квартира заместителя командира "Батальона Джабалия";
- квартира командира роты "Батальона Шаджайя";
- командира роты в Шабуре;
- командира роты в Дейр-эль-Балах.
Обстрелы в Израиле: что нужно знать
- В мае 2021 года конфликт между Израилем и Палестиной обострился, когда Израиль начал выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.
- Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан – древняя палестинская земля, но Израиль этого не признает.
- Начались столкновения на Храмовой горе и в районе Шейх-Джарра, где живут палестинцы. В результате столкновений пострадали более 200 человек.
- Затем произошли массовые ракетные обстрелы с обеих сторон. Жертвы есть и со стороны Израиля, и со стороны Палестины.
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