Ракета пролетела примерно в 250 километрах над израильской территорией. Впрочем, снаряд не достиг цели и упал возле Эйлата.

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Атака на аэропорты Израиля

Издание отмечает, что ранее израильские власти перенаправили авиарейсы в этот аэропорт "Рамон". Произошло это после того, как международный аэропорт имени Бен Гуриона близ Тель-Авива также обстреливали ракетами.

СМИ отмечают: эта ракета – дальнобойная и, скорее всего, самой большой мощности, которую когда-либо запускал ХАМАС.

В то же время представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда от имени своего командующего Мухаммеда Дейфа призвал международные авиакомпании немедленно прекратить полеты в любой аэропорт в оккупированной Палестине.

Также в ХАМАС объявил, что запустил самоподрывные беспилотники из Сектора Газа в Южный Израиль. Эту информацию Армия обороны Израиля пока не подтвердила.

Обратите внимание! Всего за четыре дня было выпущено более 1500 ракет, 850 из них достигли Израиля, но большинство было сбито "Железным Куполом".

Обстрелы в Израиле: что нужно знать