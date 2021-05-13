Ракета пролетела примерно в 250 километрах над израильской территорией. Впрочем, снаряд не достиг цели и упал возле Эйлата.
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Атака на аэропорты Израиля
Издание отмечает, что ранее израильские власти перенаправили авиарейсы в этот аэропорт "Рамон". Произошло это после того, как международный аэропорт имени Бен Гуриона близ Тель-Авива также обстреливали ракетами.
СМИ отмечают: эта ракета – дальнобойная и, скорее всего, самой большой мощности, которую когда-либо запускал ХАМАС.
В то же время представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда от имени своего командующего Мухаммеда Дейфа призвал международные авиакомпании немедленно прекратить полеты в любой аэропорт в оккупированной Палестине.
Также в ХАМАС объявил, что запустил самоподрывные беспилотники из Сектора Газа в Южный Израиль. Эту информацию Армия обороны Израиля пока не подтвердила.
Обстрелы в Израиле: что нужно знать
- В мае 2021 года конфликт между Израилем и Палестиной обострился, когда Израиль начал выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.
- Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан – древняя палестинская земля, но Израиль этого не признает.
- Начались столкновения на Храмовой горе и в районе Шейх-Джарра, где живут палестинцы. В результате столкновений пострадали более 200 человек.
- После произошли массовые ракетные обстрелы с обеих сторон. Жертвы есть и со стороны Израиля, и со стороны Палестины.