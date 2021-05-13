Ракета пролетіла приблизно за 250 кілометрів над ізраїльською територією. Втім, снаряд не досяг мети і впав біля Ейлата.

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Атака на аеропорти Ізраїлю

Видання зазначає, що раніше ізраїльська влада перенаправила авіарейси в цей аеропорт "Рамон". Сталося це після того, як міжнародний аеропорт імені Бен Гуріона поблизу Тель-Авіва також обстрілювали ракетами.

ЗМІ зазначають: ця ракета – далекобійна і, скоріш за все, найбільшої потужності, яку коли-небудь запускав ХАМАС.

Водночас представник військового крила ХАМАС Абу Убайда від імені свого командувача Мухаммеда Дейфа закликав міжнародні авіакомпанії негайно припинити польоти в будь-який аеропорт в окупованій Палестині.

Також в ХАМАС оголосив, що запустив самопідривні безпілотники з Сектора Гази в південний Ізраїль. Цю інформацію армія оборони Ізраїлю поки не підтвердила.

Зверніть увагу! Загалом за чотири дні було випущено понад 1500 ракет, 850 з них досягли Ізраїлю, але більшість була збита "Залізним Куполом".

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