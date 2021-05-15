Бойовики ХАМАС вдарили ракетою по порту Ізраїлю: сила вибуху вражає – відео
Палестинські бойовики ХАМАС завдали нищівного удару із Сектору Гази по Ізраїлю. Цього разу ракета влучила у резервуар із пальним на фабриці у порту міста Ашдод.
Джерело:The Times of Israel
Наразі повідомлень про постраждалих немає. В армії Ізраїлю вже пообіцяли помститися палестинським бойовикам.
Важливо За ніч по Ізраїлю із Сектора Гази випустили 200 ракет: бойовики висунули умови
Що відомо про вибух
Бойовики ХАМАС продовжують обстрілювати Ізраїль на тлі загострення конфлікту. Ізраїльтянам вдається ліквідувати частину ворожих ракет ще у повітрі, але деякі боєголовки, на жаль, влучають у ціль.
Цього разу від обстрілу постраждав резервуар із пальним на фабриці у порту міста Ашдод. Після того як ракета влучила у резервуар стався масштабний вибух. Армія оборони Ізраїлю відреагувала на інцидент, заявивши, що "це не залишиться без відповіді".
Це другий раз, коли в порту і прилеглому нафтопереробному заводі був пошкоджений нафтовий танк,
– мовиться у повідомленні.
Бойовики ХАМАС вдарили ракетою по порту Ізраїлю: дивіться відео
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Сильна пожежа внаслідок нічного ракетного удару: дивіться відео
Яка зараз ситуація в Ізраїлі
У ніч проти 15 травня сигнали тривоги в Ізраїлі звучали 5 разів. Водночас двічі "Залізний купол" здійснював успішні перехоплення ворожих ракет.
Одна з ракет вибухнула на відкритій місцевості за містом. О 2:41 (за місцевим часом) стався вибух у порожньому житловому будинку, а о 3:05 – нові атаки, внаслідок чого виникла сильна пожежа.
Загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту
- До ескалації конфлікту призвели судові слухання, які передбачають примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі.
- 7 травня між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями спалахнули криваві сутички на Храмовій горі. Внаслідок зіткнень постраждали понад 200 людей.
- Після цього бойовики із Сектору Гази випустили по Ізраїлю одразу 100 ракет. І це лише за 1 день. За останніми даними, за чотири дні кількість ракет, які випустили бойовики у бік Ізраїля, вже сягнула понад 1600.
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