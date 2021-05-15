Вооруженное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о краткосрочном прекращении обстрелов Тель-Авива. Перемирие продлится 2 часа.

Оно началось 15 мая в 22:00 и завершится в полночь. Соответствующий приказ отдал один из лидеров боевиков – Мухаммад Аль-Дейфа.

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"Потом они вернутся к напряженному ожиданию того, что должно произойти", – отметили в ХАМАС. Вероятно, так там намекнули на возобновление обстрелов.

Ранее ХАМАС обещал нанести удар по Тель-Авиву и центральной части Израиля в случае дальнейшего разрушения многоэтажек в Секторе Газа.

15 мая израильские военные разрушили по меньшей мере 1 такое здание. Речь идет о здании с офисами мировых СМИ и других компаний.

Справка. Армия обороны Израиля нанесла удар по башне "Аль-Джаля". Там были офисы Associated Press, Al Jazeera и других компаний. Перед обстрелом людям дали час на эвакуацию.

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