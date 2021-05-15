ХАМАС прекратил обстрелы Тель-Авива, но после полуночи может возобновить атаки
Вооруженное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о краткосрочном прекращении обстрелов Тель-Авива. Перемирие продлится 2 часа.
Источник:Times of Israel
Оно началось 15 мая в 22:00 и завершится в полночь. Соответствующий приказ отдал один из лидеров боевиков – Мухаммад Аль-Дейфа.
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"Потом они вернутся к напряженному ожиданию того, что должно произойти", – отметили в ХАМАС. Вероятно, так там намекнули на возобновление обстрелов.
Ранее ХАМАС обещал нанести удар по Тель-Авиву и центральной части Израиля в случае дальнейшего разрушения многоэтажек в Секторе Газа.
15 мая израильские военные разрушили по меньшей мере 1 такое здание. Речь идет о здании с офисами мировых СМИ и других компаний.
Байден пообщался с лидерами Израиля и Палестины
- Американский президент Джо Байден позвонил лидерам Израиля и Палестины на фоне обострения конфликта.
- Биньямин Нетаньяху заверил, что армия Израиля делает все, чтобы не навредить гражданским. Их предупреждают об обстрелах.
- В палестинском движении ФАТХ сообщили, что Байден общался и с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
- Они обсудили последние события, которые произошли в регионе. В то же время, подробностей о разговоре политиков пока нет.
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