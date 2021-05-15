ХАМАС припинив обстріли Тель-Авіва, але після опівночі може відновити атаки
Озброєне крило палестинського руху ХАМАС оголосило про короткострокове припинення обстрілів Тель-Авіва. Перемир'я триватиме 2 години.
Джерело:Times of Israel
Воно розпочалося 15 травня о 22:00 й завершиться опівночі. Відповідний наказ віддав один з лідерів бойовиків – Мухаммад Аль-Дейфа.
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"Потім вони повернуться до напруженого очікування того, що має статися", – зазначили у ХАМАС. Ймовірно, так там натякнули на відновлення обстрілів.
Раніше ХАМАС обіцяв завдати удар по Тель-Авіва й центральній частині Ізраїлю у разі подальшого руйнування багатоповерхівок у Секторі Гази.
15 травня ізраїльські військові зруйнували щонайменше 1 таку будівлю. Мовиться про будівлю з офісами світових ЗМІ та інших компаній.
Байден поспілкувався з лідерами Ізраїлю та Палестини
- Американський президент Джо Байден зателефонував лідерам Ізраїлю та Палестини на тлі загострення конфлікту.
- Біньямін Нетаньяху запевнив, що армія Ізраїля робить все, аби не нашкодити цивільним. Їх попереджають про обстріли.
- У палестинському русі ФАТХ повідомили, що Байден спілкувався й з президентом Палестини Махмудом Аббасом.
- Вони обговорили останні події, які трапилися у регіоні. Водночас подробиць про розмову політиків наразі немає.
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