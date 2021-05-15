Озброєне крило палестинського руху ХАМАС оголосило про короткострокове припинення обстрілів Тель-Авіва. Перемир'я триватиме 2 години.

Воно розпочалося 15 травня о 22:00 й завершиться опівночі. Відповідний наказ віддав один з лідерів бойовиків – Мухаммад Аль-Дейфа.

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"Потім вони повернуться до напруженого очікування того, що має статися", – зазначили у ХАМАС. Ймовірно, так там натякнули на відновлення обстрілів.

Раніше ХАМАС обіцяв завдати удар по Тель-Авіва й центральній частині Ізраїлю у разі подальшого руйнування багатоповерхівок у Секторі Гази.

15 травня ізраїльські військові зруйнували щонайменше 1 таку будівлю. Мовиться про будівлю з офісами світових ЗМІ та інших компаній.

Довідка. Армія оборони Ізраїля завдала удар по вежі "Аль-Джаля". Там були офіси Associated Press, Al Jazeera та інших компаній. Перед обстрілом людям дали годину на евакуацію.

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