Вашингтон выступил в поддержку Тель-Авива в израильско-палестинском конфликте. США пообещали обеспечить Израиль военным превосходством.

В Пентагоне встретились директор военно-политического департамента Минобороны Израиля Зоар Палти и заместитель главы Минобороны США Колин Колл. Американская сторона осудила "террористические атаки против израильского гражданского населения".

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Вашингтон признает право Израиля на самооборону

Вашингтон, заверил Колл, признает право Тель-Авива на самооборону. Ранее такую же позицию высказал и глава Белого дома Джо Байден. Он отметил, что не считает израильские обстрелы объектов ХАМАСа слишком "острыми".

Вопрос в том, как им удастся добраться до точки, в которой произойдет значительное сокращение нападений, особенно ракетных обстрелов, без разбора нацеленных на населенные пункты. Сейчас над этим идет работа,

– сказал Байден.

Отметим, что еще 12 мая Байден поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава Белого дома заверил в своей поддержке, однако подчеркнул, что ситуацию надо решать оперативно.

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