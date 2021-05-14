США считают, что Израиль имеет право на самооборону и пообещали поддержку
Вашингтон выступил в поддержку Тель-Авива в израильско-палестинском конфликте. США пообещали обеспечить Израиль военным превосходством.
Источник:Интерфакс-Украина
В Пентагоне встретились директор военно-политического департамента Минобороны Израиля Зоар Палти и заместитель главы Минобороны США Колин Колл. Американская сторона осудила "террористические атаки против израильского гражданского населения".
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Вашингтон признает право Израиля на самооборону
Вашингтон, заверил Колл, признает право Тель-Авива на самооборону. Ранее такую же позицию высказал и глава Белого дома Джо Байден. Он отметил, что не считает израильские обстрелы объектов ХАМАСа слишком "острыми".
Вопрос в том, как им удастся добраться до точки, в которой произойдет значительное сокращение нападений, особенно ракетных обстрелов, без разбора нацеленных на населенные пункты. Сейчас над этим идет работа,
– сказал Байден.
Отметим, что еще 12 мая Байден поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава Белого дома заверил в своей поддержке, однако подчеркнул, что ситуацию надо решать оперативно.
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Что известно об эскалации на Ближнем Востоке?После противостояния между израильской полицией и палестинцами в Восточном Иерусалиме, из Сектора Газа начали обстреливать территорию Израиля. За несколько дней ХАМАС выпустил более 1 000 ракет. Израиль наносит ответные удары. Есть десятки погибших и раненых.
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