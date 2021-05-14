Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в поддержку палестинцев в их противостоянии с израильтянами. Глава государства подверг резкой критике действия Тель-Авива и назвал их "террором".

В очередной раз Эрдоган заявил, что Анкара будет выступать в поддержку палестинцев. Также политик уверен, что и Турция несет ответственность за происходящее на Ближнем Востоке.

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Анкара резко осуждает действия Израиля

Мы расстроены и рассержены жестокостью Израиля, состоянием террора, который обрушился на женщин и угнетенных. Мы будем осуждать Израиль, даже если весь мир это игнорирует,

– сказал Эрдоган.

По мнению турецкого президента, агрессию должны остановить другие страны совместными усилиями. В случае, если это не произойдет, наступит позже и "их очередь".

Иерусалим – это наследие всего человечества, – Эрдоган

Иерусалим – это общее наследие всего человечества, кроме того, что он является домом для святых мест трех религий. Иерусалим – это весь мир. Это долг чести противостоять нападениям Израиля на палестинские города,

– добавил Эрдоган.

Президент Турции призвал вмешаться в ситуацию Совбез ООН.

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