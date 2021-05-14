Мы рассержены террором, – Эрдоган об обострении конфликта на Ближнем Востоке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в поддержку палестинцев в их противостоянии с израильтянами. Глава государства подверг резкой критике действия Тель-Авива и назвал их "террором".
Источник:Haberturk
В очередной раз Эрдоган заявил, что Анкара будет выступать в поддержку палестинцев. Также политик уверен, что и Турция несет ответственность за происходящее на Ближнем Востоке.
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Анкара резко осуждает действия Израиля
Мы расстроены и рассержены жестокостью Израиля, состоянием террора, который обрушился на женщин и угнетенных. Мы будем осуждать Израиль, даже если весь мир это игнорирует,
– сказал Эрдоган.
По мнению турецкого президента, агрессию должны остановить другие страны совместными усилиями. В случае, если это не произойдет, наступит позже и "их очередь".
Иерусалим – это наследие всего человечества, – Эрдоган
Иерусалим – это общее наследие всего человечества, кроме того, что он является домом для святых мест трех религий. Иерусалим – это весь мир. Это долг чести противостоять нападениям Израиля на палестинские города,
– добавил Эрдоган.
Президент Турции призвал вмешаться в ситуацию Совбез ООН.
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Коротко об обострении на Ближнем Востоке:
- В конце апреля – начале мая вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими правоохранителями в Восточном Иерусалиме. Число пострадавших превысило 2 сотни.
- 10 мая из Сектора Газа в сторону Израиля выпустили первые ракеты. За несколько дней их количество значительно превысило тысячу.
- Израиль наносил удары в ответ.
- Обе стороны сообщают о погибших и раненых.
- 13 мая вооруженные силы Израиля заявили, что начали масштабную военную операцию против Сектора Газа. Однако впоследствии уточнили, что наземную операцию там не проводят.
- Генсек ООН Антониу Гуттереш призвал к деэскалации ситуации.
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