Ранее Вооруженные силы Израиля заявили, что начали масштабную военную операцию против Сектора Газа. Однако впоследствии уточнили, что наземную операцию там не проводят.

Об этом издание пишет со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля, которая фактически частично отрицает предыдущее заявление.

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Новое заявление Израиля о наземной операции в Секторе Газа

Уточнение: сегодня в Секторе Газа нет наземных войск ЦАХАЛа (Вооруженные силы Израиля – 24 канал). Воздушно-наземные силы ЦАХАЛ наносят удары по целям в Секторе Газа,

– говорится в сообщении.

Издание отмечает, что заявление на английском языке и комментарии спикера армии Джонатана Конрикуса о том, что в Секторе Газа есть сухопутные войска, запутали журналистов по всему миру. Поэтому они распространили информацию о том, что Израиль начал наземное наступление.

В то же время журналистка Wall Street Journal в Израиле и Палестине Фелиция Шварц в сети сообщила, что представитель ЦАХАЛа Джонатан Конрикус сказал ей, что "в Секторе Газа есть сухопутные войска". Однако через 2 часа он отказался от своего заявления.

Ранее заявляли о полномасштабное наступление

В предыдущем заявлении ЦАХАЛа говорилось, что воздушные и наземные войска израильской армии атакуют Сектор Газа.

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