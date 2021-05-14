Армия Израиля опровергла свое заявление о наземной операции в Секторе Газа
Ранее Вооруженные силы Израиля заявили, что начали масштабную военную операцию против Сектора Газа. Однако впоследствии уточнили, что наземную операцию там не проводят.
Источник:The Times of Israel
Об этом издание пишет со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля, которая фактически частично отрицает предыдущее заявление.
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Новое заявление Израиля о наземной операции в Секторе Газа
Уточнение: сегодня в Секторе Газа нет наземных войск ЦАХАЛа (Вооруженные силы Израиля – 24 канал). Воздушно-наземные силы ЦАХАЛ наносят удары по целям в Секторе Газа,
– говорится в сообщении.
Издание отмечает, что заявление на английском языке и комментарии спикера армии Джонатана Конрикуса о том, что в Секторе Газа есть сухопутные войска, запутали журналистов по всему миру. Поэтому они распространили информацию о том, что Израиль начал наземное наступление.
В то же время журналистка Wall Street Journal в Израиле и Палестине Фелиция Шварц в сети сообщила, что представитель ЦАХАЛа Джонатан Конрикус сказал ей, что "в Секторе Газа есть сухопутные войска". Однако через 2 часа он отказался от своего заявления.
Ранее заявляли о полномасштабное наступление
В предыдущем заявлении ЦАХАЛа говорилось, что воздушные и наземные войска израильской армии атакуют Сектор Газа.
Обострение ситуации между Израилем и Сектором Газа: основное
- В мае 2021 года конфликт между Израилем и Палестиной обострился, когда Израиль начал выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.
- Вспыхнули столкновения на Храмовой горе и в районе Шейх-Джарра, где живут палестинцы. В результате столкновений пострадали более 200 человек.
- После этого начались массовые ракетные обстрелы с обеих сторон. О жертвах сообщает и Израиль, и Палестина.
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