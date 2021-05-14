Армія Ізраїлю спростувала свою заяву про наземну операцію в Секторі Гази
Раніше Збройні сили Ізраїлю заявили, що розпочали масштабну військову операцію проти Сектору Гази. Однак згодом уточнили, що наземну операцію там не проводять.
Джерело:The Times of Israel
Про це видання пише з посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю, яка фактично частково заперечує попередню заяву.
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Нова заява Ізраїлю про наземну операцію у Секторі Гази
Уточнення: сьогодні в Секторі Газа немає наземних військ ЦАХАЛу (Збройні сили Ізраїлю – 24 канал). Повітряно-наземні сили ЦАХАЛ завдають ударів по цілях в Секторі Газа,
– йдеться у повідомленні.
Видання зазначає, що заява англійською мовою і коментарі спікера армії Джонатана Конрікуса про те, що в Секторі Гази є сухопутні війська, заплутали журналістів по всьому світі. Тому вони поширили інформацію про те, що Ізраїль почав наземний наступ.
Водночас журналістка Wall Street Journal в Ізраїлі та Палестині Феліція Шварц у мережі повідомила, що представник ЦАХАЛу Джонатан Конрікус сказав їй, що "в Секторі Газа є сухопутні війська". Однак через 2 години він відмовився від своєї заяви.
Раніше заявляли про повномасштабний наступ
У попередній заяві ЦАХАЛу йшлося про те, що повітряні та наземні війська ізраїльської армії атакують Сектор Гази.
З цієї заяви не було чітко зрозуміло, чи були війська Ізраїлю в Секторі Гази. Однак Конрікус уточнив, що ЦАХАЛу почав наземну операцію там.
Загострення ситуації між Ізраїлем та Сектором Гази: основне
- У травні 2021 року конфлікт між Ізраїлем та Палестиною загострився, коли Ізраїль почав виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.
- Спалахнули сутички на Храмовій горі та в районі Шейх-Джарра, де живуть палестинці. Внаслідок зіткнень постраждали понад 200 людей.
- Після цього почалися масові ракетні обстріли з обох сторін. Про жертв повідомляє і Ізраїль, і Палестина.
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