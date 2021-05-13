В Израиле возможно гражданское противостояние, – историк о конфликте на Ближнем Востоке
На фоне обострения на Ближнем Востоке внутри Израиля может возникнуть гражданское противостояние. Некоторые агрессивно настроенные арабы совершают радикальные действия в городах страны.
Источник:24 канал
Об этом рассказал историк и журналист Шиман Бриман. Он отметил, что призыв Министерства иностранных дел Украины воздержаться от поездок в Израиль – это правильное предупреждение.
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Бриман пояснил, что сейчас туристам в Израиль лучше не ездить, ведь ситуация очень опасная и напряженная. Однако как всегда на Ближнем Востоке – конфликт быстро вспыхивает и так же быстро может закончиться, считает историк.
Опасность гражданского противостояния в Израиле
По его мнению, соответствующее обострение продлится еще несколько дней, максимум неделю. Однако Шиман Бриман заявил, что сейчас беспокойство вызывает другая тенденция – восстание внутри Израиля или так называемое Погромное движение со стороны радикально настроенного арабского населения.
Внутри городов Израиля арабы третий день выходят на "бесчинства": поджигают авто, магазины, бьют евреев. То есть есть большая опасность, что кроме ракетных ударов из Сектора Газа, будет еще гражданское противостояние внутри собственно Израиля,
– предположил журналист.
В то же время Шиман Бриман сказал, что для граждан Украины Израиль остается практически закрытым уже почти год из-за связанных с пандемией коронавируса факторов. Историк посоветовал украинцам отложить поездки в Израиль по крайней мере до июня 2021 года.
Бриман назвал опасности конфликта на Ближнем Востоке: смотрите видео
Обострение на Ближнем Востоке: коротко
- В начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Столкновения усилились на Храмовой горе в частности.
- В ночь с 10 на 11 мая из Сектора Газа по Израилю выпустили сотни ракет.
- После обстрела со стороны Палестины Израиль ответил бомбардировкой. По информации СМИ, от обстрелов погибло более 40 человек.
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