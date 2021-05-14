Израиль отклонил предложение Египта о гуманитарном перемирии, – СМИ
Израиль якобы отклонил просьбу Египта о достижении гуманитарного перемирия с Палестиной. Об этом израильскую власть просила египетская делегация.
Источник:Al Arabiya
Делегация Египта якобы покинула столицу Израиля после того, как государство заявило о широкомасштабном наступлении на Сектор Газа. Добавим, что впоследствии израильская армия отказалась от своего заявления и опровергла операцию.
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Египетская делегация по вопросам безопасности покинула Тель-Авив после начала Израилем крупной военной операции,
– говорится в сообщении.
Дипломаты покинули страну после отказа начать перемирие.
Коротко об обострении между Израилем и Палестиной
- Эскалация конфликта началась с выселения израильскими правоохранителями палестинских семей из Восточного Иерусалима. Такие действия власти привели к столкновениям на Храмовой горе, в результате которых пострадали по меньшей мере 222 человека.
- Вечером 10 мая с территории Сектора Газа выпустили ракеты на Израиль. Государство атаковало в ответ. Тогда Палестина сообщила, что в результате обстрела погибли дети.
- По состоянию на 14 мая погибшие есть с обеих сторон. Ранее исламистская группировка ХАМАС обстреляла Тель-Авив. Люди вынуждены были прятаться в бомбоубежищах.
- В то же время Израиль уничтожил 4 оперативные квартиры боевиков ХАМАС.
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