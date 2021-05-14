Израиль якобы отклонил просьбу Египта о достижении гуманитарного перемирия с Палестиной. Об этом израильскую власть просила египетская делегация.

Делегация Египта якобы покинула столицу Израиля после того, как государство заявило о широкомасштабном наступлении на Сектор Газа. Добавим, что впоследствии израильская армия отказалась от своего заявления и опровергла операцию.

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Египетская делегация по вопросам безопасности покинула Тель-Авив после начала Израилем крупной военной операции,

– говорится в сообщении.

Дипломаты покинули страну после отказа начать перемирие.

Обратите внимание! Из-за опасной ситуации в Израиле "Международные авиалинии Украины" и европейские авиакомпании приостановили полеты в Тель-Авив.

Коротко об обострении между Израилем и Палестиной

Эскалация конфликта началась с выселения израильскими правоохранителями палестинских семей из Восточного Иерусалима. Такие действия власти привели к столкновениям на Храмовой горе, в результате которых пострадали по меньшей мере 222 человека.

Вечером 10 мая с территории Сектора Газа выпустили ракеты на Израиль. Государство атаковало в ответ. Тогда Палестина сообщила, что в результате обстрела погибли дети.

По состоянию на 14 мая погибшие есть с обеих сторон. Ранее исламистская группировка ХАМАС обстреляла Тель-Авив. Люди вынуждены были прятаться в бомбоубежищах.

В то же время Израиль уничтожил 4 оперативные квартиры боевиков ХАМАС.

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