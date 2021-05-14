Ізраїль нібито відхилив прохання Єгипту про досягнення гуманітарного перемир'я з Палестиною. Про це ізраїльську владу просила єгипетська делегація.

Делегація Єгипту буцімто покинула столицю Ізраїлю після того, як держава заявила про широкомасштабний наступ на Сектор Гази. Додамо, що згодом ізраїльська армія відмовилася від своєї заяви і заперечила операцію.

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Єгипетська делегація з питань безпеки покинула Тель-Авів після початку Ізраїлем великої військової операції,

– мовиться у повідомленні.

Дипломати покинули країну після відмови розпочати перемир'я.

Зверніть увагу! Через небезпечну ситуацію в Ізраїлі "Міжнародні авіалінії України" та європейські авіакомпанії призупинили польоти до Тель-Авіву.

Коротко про загострення між Ізраїлем та Палестиною

Ескалація конфлікту розпочалася з виселення ізраїльськими правоохоронцями палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Такі дії влади призвели до сутичок на Храмовій горі, внаслідок яких постраждали щонайменше 222 людини.

Ввечері 10 травня з території Сектора Гази випустили ракети на Ізраїль. Держава атакувала у відповідь. Тоді Палестина повідомила, що внаслідок обстрілу загинули діти.

Станом на 14 травня загиблі є з обох сторін. Раніше ісламістське угруповання ХАМАС обстріляло Тель-Авів. Люди змушені були переховуватися у бомбосховищах.

Водночас Ізраїль знищив 4 оперативні квартири бойовиків ХАМАС.

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