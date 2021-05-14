Ізраїльські винищувачі завдали удару по будівлі штабу внутрішньої безпеки руху ХАМАС і складу зброї. Ситуація на Близькому Сході залишається напруженою.

Про ізраїльську атаку на об'єкт руху ХАМАС у мережі повідомила армія оборони Ізраїлю.

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Атака Ізраїлю на штаб внутрішньої безпеки ХАМАС

У повідомленні йдеться про те, що ЦАХАЛ завдав удару по будівлі штабу внутрішньої безпеки ХАМАС. За даними військових, в цій будівлі розташовані також офіси глави внутрішньої безпеки міста Рафах та інших підрозділів.

Нагадаємо, за останні кілька днів армія Ізраїлю також атакувала кіберпідрозділи ХАМАС у Секторі Гази.

Зверніть увагу! Раніше Збройні сили Ізраїлю заявили, що розпочали масштабну військову операцію проти Сектору Гази. Однак згодом уточнили, що наземну операцію там не проводять.

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