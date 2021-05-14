Армия Израиля нанесла удар по зданию штаба внутренней безопасности ХАМАС
Израильские истребители нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности движения ХАМАС и складу оружия. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.
Источник:твиттер армии Израиля
Об израильской атаке на объект движения ХАМАС в сети сообщила армия обороны Израиля.
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Атака Израиля на штаб внутренней безопасности ХАМАС
В сообщении речь идет о том, что ЦАХАЛ нанес удар по зданию штаба внутренней безопасности ХАМАС. По данным военных, в этом здании расположены также офисы главы внутренней безопасности города Рафах и других подразделений.
Напомним, за последние несколько дней армия Израиля также атаковала киберподразделения ХАМАС в Секторе Газа.
Эскалация конфликта Израиля и ХАМАС: основное
- В мае 2021 года конфликт между Израилем и боевиками ХАМАС обострился после того, как израильская сторона начала выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.
- Вспыхнули столкновения на Храмовой горе и в районе Шейх-Джарра, где живут палестинцы. В результате столкновений пострадали более 200 человек.
- После этого начались массовые ракетные обстрелы с обеих сторон, которые привели к жертвам с обеих сторон.
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