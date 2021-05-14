Израильские истребители нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности движения ХАМАС и складу оружия. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.

Об израильской атаке на объект движения ХАМАС в сети сообщила армия обороны Израиля.

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Атака Израиля на штаб внутренней безопасности ХАМАС

В сообщении речь идет о том, что ЦАХАЛ нанес удар по зданию штаба внутренней безопасности ХАМАС. По данным военных, в этом здании расположены также офисы главы внутренней безопасности города Рафах и других подразделений.

Напомним, за последние несколько дней армия Израиля также атаковала киберподразделения ХАМАС в Секторе Газа.

Обратите внимание! Ранее Вооруженные силы Израиля заявили, что начали масштабную военную операцию против Сектора Газа. Однако впоследствии уточнили, что наземную операцию там не проводят.

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