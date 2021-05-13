Влада Росії поспілкувалась з представниками терористичного угруповання ХАМАС. Тобто фактично країна підтримала палестинських бойовиків у війні з Ізраїлем.

Про телефонну розмову 12 травня повідомили у Міністерстві закордонних справ Росії. Там зазначають, що розмовляли з ініціативи ХАМАСу.

Зауважте ХАМАС намагався обстріляти ракетами міжнародний аеропорт Ізраїлю

Деталі розмови між владою Росії та бойовиками ХАМАСу

Телефонна розмова відбулась між заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Богдановим, спеціальним представником президента Росії з питань Близького Сходу та країн Африки та так званим заступником голови політбюро ХАМАСу Мусою Абу-Марзуком.

У контексті загострення ситуації Абу-Марзук заявив, що ХАМАС готовий зупинити військові дії проти Ізраїлю. Однак є умова – палестинські бойовики хочуть тиску міжнародної спільноти на Ізраїль, щоб він припинив силові акції в комплексі мечеті "Аль-Акса" та протиправні заходи щодо корінних арабів.

Погляди російської сторони

Тим часом у Росії кажуть, що нібито потрібно негайно припинити насильство, напади на мирних жителів, незалежно від їх національної та релігійної належності, удари по цивільних об'єктах на ізраїльській і палестинській територіях.

До речі, за інформацією "РИА Новости" ще один заступник російського МЗС Сергій Вершинін заявив, що у відомстві вважають незаконними "спроби Ізраїлю змінити географічний, демографічний та історичний статус Єрусалиму".

Що таке ХАМАС Палестинське угруповання, яке визнане терористичним в Ізраїлі, Канаді, США та Японії, а також заборонене в Йорданії та Єгипті.

В Австралії та Великій Британії терористичним визнають тільки військове крило ХАМАС.

У грудні 2014 року Європейський суд юстиції ухвалив рішення про виключення руху ХАМАС зі списку терористичних організацій.

Коротко про ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Палестиною