Власти России пообщалась с представителями террористической группировки ХАМАС. То есть фактически страна поддержала палестинских боевиков в войне с Израилем.

О телефонном разговоре 12 мая сообщили в Министерстве иностранных дел России. Там отмечают, что разговаривали по инициативе ХАМАСа.

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Детали разговора между властями России и боевиками ХАМАСа

Телефонный разговор состоялся между заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и стран Африки и так называемым заместителем председателя политбюро ХАМАСа Мусой Абу-Марзуком.

В контексте обострения ситуации Абу-Марзук заявил, что ХАМАС готов остановить военные действия против Израиля. Однако есть условие – палестинские боевики хотят давления международного сообщества на Израиль, чтобы он прекратил силовые акции в комплексе мечети "Аль-Акса" и противоправные меры в отношении коренных арабов.

Взгляды российской стороны

Между тем российская сторона говорит, что нужно немедленно прекратить насилие, нападения на мирных жителей, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, удары по гражданским объектам на израильской и палестинской территориях.

Кстати, по информации "РИА Новости" еще один заместитель российского МИД Сергей Вершинин заявил, что в ведомстве считают незаконными "попытки Израиля изменить географический, демографический и исторический статус Иерусалима".

Что такое ХАМАС • Палестинская группировка, которая признана террористической в Израиле, Канаде, США и Японии, а также запрещена в Иордании и Египте.

• В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

• В декабре 2014 года Европейский суд юстиции принял решение об исключении движения ХАМАС из списка террористических организаций.

Коротко об эскалации конфликта между Израилем и Палестиной