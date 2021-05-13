Россия открыто поддержала боевиков ХАМАС в войне с Израилем
Власти России пообщалась с представителями террористической группировки ХАМАС. То есть фактически страна поддержала палестинских боевиков в войне с Израилем.
Источник:МИД России
О телефонном разговоре 12 мая сообщили в Министерстве иностранных дел России. Там отмечают, что разговаривали по инициативе ХАМАСа.
Заметьте ХАМАС пытался обстрелять ракетами международный аэропорт Израиля
Детали разговора между властями России и боевиками ХАМАСа
Телефонный разговор состоялся между заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и стран Африки и так называемым заместителем председателя политбюро ХАМАСа Мусой Абу-Марзуком.
В контексте обострения ситуации Абу-Марзук заявил, что ХАМАС готов остановить военные действия против Израиля. Однако есть условие – палестинские боевики хотят давления международного сообщества на Израиль, чтобы он прекратил силовые акции в комплексе мечети "Аль-Акса" и противоправные меры в отношении коренных арабов.
Взгляды российской стороны
Между тем российская сторона говорит, что нужно немедленно прекратить насилие, нападения на мирных жителей, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, удары по гражданским объектам на израильской и палестинской территориях.
Кстати, по информации "РИА Новости" еще один заместитель российского МИД Сергей Вершинин заявил, что в ведомстве считают незаконными "попытки Израиля изменить географический, демографический и исторический статус Иерусалима".
Что такое ХАМАС• Палестинская группировка, которая признана террористической в Израиле, Канаде, США и Японии, а также запрещена в Иордании и Египте.
• В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.
• В декабре 2014 года Европейский суд юстиции принял решение об исключении движения ХАМАС из списка террористических организаций.
Коротко об эскалации конфликта между Израилем и Палестиной
- В мае активизировался конфликт между Израилем и Палестиной. Столкновения возникли из-за судебных решений израильских властей о выселении палестинцев из Восточного Иерусалима.
- После этого начались обстрелы между группировкой ХАМАС и Армией обороны Израиля.
- Вследствие обстрелов Минздрав Палестины заявил, что в результате конфликта с Израилем пострадали почти 500 человек, а жизнь более 80 – оборвалась.
- С стороны Израиля только 13 мая пострадали целая семья, 6-летний мальчик погиб. Перед тем во время атаки на Тель-Авив и его пригорода погибли 5 человек, среди них – 16-летняя девушка.
- Подробнее об обстреле читайте по ссылке.
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