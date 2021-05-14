Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на підтримку палестинців у їхньому протистоянні з ізраїльтянами. Глава держави різко розкритикував дії Тель-Авіва і назвав їх "терором".

Вкотре Ердоган заявив, що Анкара виступатиме на підтримку палестинців. Також політик впевнений, що і Туреччина несе відповідальність за події на Близькому Сході.

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Анкара різко засуджує дії Ізраїлю

Ми засмучені і розсерджені жорстокістю Ізраїлю, станом терору, який обрушився на жінок і пригноблених. Ми будемо засуджувати Ізраїль, навіть якщо весь світ це ігнорує,

– сказав Ердоган.

На думку турецького президента, агресію повинні зупинити інші країни спільними зусиллями. У разі, якщо це не відбудеться, настане згодом і "їхня черга".

Єрусалим – це спадщина всього людства, – Ердоган

Єрусалим – це загальна спадщина всього людства, крім того, що він є домом для святих місць трьох релігій. Єрусалим – це весь світ. Це обов'язок честі протистояти нападам Ізраїлю на палестинські міста,

– додав Ердоган.

Президент Туреччини закликав втрутитись у ситуацію Радбез ООН.

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