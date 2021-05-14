Ми розсерджені терором, – Ердоган про загострення конфлікту на Близькому Сході
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на підтримку палестинців у їхньому протистоянні з ізраїльтянами. Глава держави різко розкритикував дії Тель-Авіва і назвав їх "терором".
Джерело:Haberturk
Вкотре Ердоган заявив, що Анкара виступатиме на підтримку палестинців. Також політик впевнений, що і Туреччина несе відповідальність за події на Близькому Сході.
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Анкара різко засуджує дії Ізраїлю
Ми засмучені і розсерджені жорстокістю Ізраїлю, станом терору, який обрушився на жінок і пригноблених. Ми будемо засуджувати Ізраїль, навіть якщо весь світ це ігнорує,
– сказав Ердоган.
На думку турецького президента, агресію повинні зупинити інші країни спільними зусиллями. У разі, якщо це не відбудеться, настане згодом і "їхня черга".
Єрусалим – це спадщина всього людства, – Ердоган
Єрусалим – це загальна спадщина всього людства, крім того, що він є домом для святих місць трьох релігій. Єрусалим – це весь світ. Це обов'язок честі протистояти нападам Ізраїлю на палестинські міста,
– додав Ердоган.
Президент Туреччини закликав втрутитись у ситуацію Радбез ООН.
Актуально Ескалація між Ізраїлем та Палестиною: все, що відомо про конфлікт
Коротко про загострення на Близькому Сході:
- Наприкінці квітня – початку травня спалахнули сутички між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями у Східному Єрусалимі. Кількість потерпілих перевищила 2 сотні.
- 10 травня з Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили перші ракети. За кілька днів їх кількість значно перевищила тисячу.
- Ізраїль завдавав удари у відповідь.
- Обидві сторони повідомляють про загиблих та поранених.
- 13 травня збройні сили Ізраїлю заявили, що розпочали масштабну військову операцію проти Сектору Гази. Однак згодом уточнили, що наземну операцію там не проводять.
- Генсек ООН Антоніу Гуттереш закликав до деескалації ситуації.
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