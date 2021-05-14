США вважають, що Ізраїль має право на самооборону і пообіцяли підтримку
Вашингтон виступив на підтримку Тель-Авіва в ізраїльсько-палестинському конфлікті. США пообіцяли забезпечити Ізраїль військовою перевагою.
Джерело:Інтерфакс-Україна
У Пентагоні зустрілись директор воєнно-політичного департаменту Міноборони Ізраїлю Зоар Палта та заступник глави Міноборони США Колін Колл. Американська сторона засудила "терористичні атаки проти ізраїльського цивільного населення".
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Вашингтон визнає право Ізраїлю на самооборону
Вашингтон, запевнив Колл, визнає право Тель-Авіва на самооборону. Раніше таку саму позицію висловив і глава Білого дому Джо Байден. Він зауважив, що не вважає ізраїльські обстріли об'єктів ХАМАСу занадто "гострими".
Питання в тому, як їм вдасться дістатись до точки, в якій відбудеться значне скорочення нападів, особливо ракетних обстрілів, без розбору націлених на населені пункти. Зараз над цим триває робота,
– сказав Байден.
Зазначимо, що ще 12 травня Байден поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Глава Білого дому запевнив у своїй підтримці, проте наголосив, що ситуацію треба вирішувати оперативно.
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Що відомо про ескалацію на Близькому Сході?
Після протистояння між ізраїльською поліцією та палестинцями у Східному Єрусалимі, з сектора Гази почали обстрілювати територію Ізраїлю. За кілька днів ХАМАС випустив більше ніж 1000 ракет. Ізраїль завдає удари у відповідь. Є десятки загиблих та поранених.
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