Вашингтон виступив на підтримку Тель-Авіва в ізраїльсько-палестинському конфлікті. США пообіцяли забезпечити Ізраїль військовою перевагою.

У Пентагоні зустрілись директор воєнно-політичного департаменту Міноборони Ізраїлю Зоар Палта та заступник глави Міноборони США Колін Колл. Американська сторона засудила "терористичні атаки проти ізраїльського цивільного населення".

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Вашингтон визнає право Ізраїлю на самооборону

Вашингтон, запевнив Колл, визнає право Тель-Авіва на самооборону. Раніше таку саму позицію висловив і глава Білого дому Джо Байден. Він зауважив, що не вважає ізраїльські обстріли об'єктів ХАМАСу занадто "гострими".

Питання в тому, як їм вдасться дістатись до точки, в якій відбудеться значне скорочення нападів, особливо ракетних обстрілів, без розбору націлених на населені пункти. Зараз над цим триває робота,

– сказав Байден.

Зазначимо, що ще 12 травня Байден поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Глава Білого дому запевнив у своїй підтримці, проте наголосив, що ситуацію треба вирішувати оперативно.

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