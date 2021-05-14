Боевики выпустили около 200 ракет в сторону Израиля, часть из них упала на их же территории. Только за ночь в Секторе Газа и Иерусалиме пострадали почти 350 человек.

Обострение конфликта продолжается и пока не похоже, что ситуация стабилизируется. Пресс-служба Армии обороны Израиля передает, что с 19:00 13 мая до 07:00 14 мая из Сектора Газа в сторону Израиля запустили примерно 190 ракет.

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Ракеты падают на территории Газы

Около 30 ракет, по данным ЦАХАЛа, упали на территории сектора Газа. Десятки ракет были сбиты системой "Железный купол".

Судя по отчетам ЦАХАЛа, почти 20% ракет, запускаемых террористами в Газе, падают на территории Сектора. Точные сведения о том, какой ущерб в Газе был нанесен этими ракетами, израильские военные не имеют.

По оценке израильских военных, жертвами таких "ложных" пусков в Секторе Газа стали десятки мирных граждан.

Генсек ООН осудил обстрелы

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш призвал к деэскалации ситуации в Секторе Газа и Израиле и прекращения ракетных обстрелов.

Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло,

– написал Гуттереш в своем твиттере.

Генсек ООН уточнил, что палестино-израильский конфликт может усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе.

Out of respect for the spirit of Eid, I appeal for an immediate de-escalation and cessation of hostilities in Gaza and Israel. Too many innocent civilians have already died. This conflict can only increase radicalization and extremism in the whole region. — António Guterres (@antonioguterres) May 13, 2021

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