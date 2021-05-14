ХАМАС выпустил почти 200 ракет по Израилю, генсек ООН призвал к деэскалации
Боевики выпустили около 200 ракет в сторону Израиля, часть из них упала на их же территории. Только за ночь в Секторе Газа и Иерусалиме пострадали почти 350 человек.
Источник:The times of Israel
Обострение конфликта продолжается и пока не похоже, что ситуация стабилизируется. Пресс-служба Армии обороны Израиля передает, что с 19:00 13 мая до 07:00 14 мая из Сектора Газа в сторону Израиля запустили примерно 190 ракет.
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Ракеты падают на территории Газы
Около 30 ракет, по данным ЦАХАЛа, упали на территории сектора Газа. Десятки ракет были сбиты системой "Железный купол".
Судя по отчетам ЦАХАЛа, почти 20% ракет, запускаемых террористами в Газе, падают на территории Сектора. Точные сведения о том, какой ущерб в Газе был нанесен этими ракетами, израильские военные не имеют.
По оценке израильских военных, жертвами таких "ложных" пусков в Секторе Газа стали десятки мирных граждан.
Генсек ООН осудил обстрелы
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш призвал к деэскалации ситуации в Секторе Газа и Израиле и прекращения ракетных обстрелов.
Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло,
– написал Гуттереш в своем твиттере.
Генсек ООН уточнил, что палестино-израильский конфликт может усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе.
Обстрелы в Израиле за прошедшие сутки: коротко
- Днем 13 мая Вооруженные силы Израиля заявили, что начали масштабную военную операцию против Сектора Газа. Однако впоследствии уточнили, что наземную операцию там не проводят.
- Боевики обстреляли центр и юг Израиля, выпустив одновременно 100 ракет. Тот в ответ уничтожил стратегические точки ХАМАСа.
- ХАМАС также запускал ракеты в международный аэропорт "Рамон", расположенный на юге Израиля.
- Ночью 14 мая израильские истребители нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности движения ХАМАС и складу оружия.
- За четыре дня количество ракет, которые выпустили боевики в сторону Израиля, уже достигло более 1600.
- Подробно о причинах обострения конфликта и их ходе читайте по этой ссылке.
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