Бойовики випустили близько 200 ракет у сторону Ізраїлю, частина з них впала на їхній же території. Лише за ніч в Секторі Гази і Єрусалимі постраждали майже 350 людей.

Загострення конфлікту триває і наразі не схоже, що ситуація стабілізується. Пресслужба Армії оборони Ізраїлю передає, що з 19:00 13 травня до 07:00 14 травня з Сектора Гази в бік Ізраїлю запустили приблизно 190 ракет.

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Ракети падають на території Гази

Близько 30 ракет, за даними ЦАХАЛу, впали на території Сектора Гази. Десятки ракет були збиті системою захисту "Залізний купол".

Судячи зі звітів ЦАХАЛу, майже 20% ракет, що запускаються терористами в Газі, падають на території Сектора. Точні відомості про те, яких збитків в Газі було завдано цими ракетами, ізраїльські військові не мають.

За оцінкою ізраїльських військових, жертвами таких "помилкових" пусків в секторі Гази стали десятки мирних громадян.

Генсек ООН засудив обстріли

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш закликав до деескалації ситуації в Секторі Гази та Ізраїлі та припинення ракетних обстрілів.

З поваги до духу свята Ураза-байрам я закликаю до негайної деескалації та припинення бойових дій в Газі та Ізраїлі. Занадто багато ні в чому не винних мирних жителів вже загинуло,

– написав Гуттереш у своєму твітері.

Генсек ООН уточнив, що палестино-ізраїльський конфлікт може посилити радикалізацію і екстремізм у всьому регіоні.

Out of respect for the spirit of Eid, I appeal for an immediate de-escalation and cessation of hostilities in Gaza and Israel. Too many innocent civilians have already died. This conflict can only increase radicalization and extremism in the whole region. — António Guterres (@antonioguterres) May 13, 2021

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