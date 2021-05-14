Израиль начал масштабную военную операцию против Cектора Газа: видео
Наземные и воздушные войска Израиля начали совместную операцию против Сектора Газа – в ответ на масштабные ракетные обстрелы с его территории израильских городов. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Источник:твиттер Israel Defense Forces
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной продолжается четвертые сутки. По разным оценкам, погибли уже более 100 человек.
Несколько ранее стало известно О подготовке Израилем масштабной наземной операции
Израиль начал авиационную и наземную операцию против палестинцев
- За трое суток, по разным сообщениям, палестинцы (с Сектора Газа и Западного берега реки Иордан) выпустили по израильским городам от 1000 до 2000 ракет.
- Израиль перехватывал большинство из них благодаря системе обороны "Железный купол", а также и наносил ракетные и авиационные удары в ответ.
- В ряде населенных пунктов Израиля вспыхнули беспорядки – драки палестинцев с правоохранителями и с простыми израильтянами.
Учитывая сложную ситуацию в регионе власть Израиля вечером 13 мая решила начать масштабную авиационную и наземную операцию против Сектора Газа.
- Это считают необходимым шагом, ведь военные объекты ХАМАС спрятаны между домами мирных жителей.
- Проще говоря, ракетными ударами преодолеть их невозможно, не нанеся значительный ущерб гражданским.
Однако по состоянию на 1:30 по Киеву наземные войска на палестинские территории Израиль еще не ввел: идет эвакуация населения и артиллерийская подготовка.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что операция продлится столько, сколько потребуется: "Наша цель – добиться результата и сделать это быстро".
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