Наземные и воздушные войска Израиля начали совместную операцию против Сектора Газа – в ответ на масштабные ракетные обстрелы с его территории израильских городов. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной продолжается четвертые сутки. По разным оценкам, погибли уже более 100 человек.

Несколько ранее стало известно О подготовке Израилем масштабной наземной операции

Израиль начал авиационную и наземную операцию против палестинцев

За трое суток, по разным сообщениям, палестинцы (с Сектора Газа и Западного берега реки Иордан) выпустили по израильским городам от 1000 до 2000 ракет.

Израиль перехватывал большинство из них благодаря системе обороны "Железный купол", а также и наносил ракетные и авиационные удары в ответ.

В ряде населенных пунктов Израиля вспыхнули беспорядки – драки палестинцев с правоохранителями и с простыми израильтянами.

Учитывая сложную ситуацию в регионе власть Израиля вечером 13 мая решила начать масштабную авиационную и наземную операцию против Сектора Газа.

Это считают необходимым шагом, ведь военные объекты ХАМАС спрятаны между домами мирных жителей.

Проще говоря, ракетными ударами преодолеть их невозможно, не нанеся значительный ущерб гражданским.

Однако по состоянию на 1:30 по Киеву наземные войска на палестинские территории Израиль еще не ввел: идет эвакуация населения и артиллерийская подготовка.

Воздушные и наземные войска ЦАХАЛа в настоящее время атакуют сектор Газа. - Силы обороны Израиля (@IDF) 13 мая 2021 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что операция продлится столько, сколько потребуется: "Наша цель – добиться результата и сделать это быстро".

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