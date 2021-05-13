В Минобороны Израиля решили направить дополнительные силы в охваченные беспорядками города. Призвали около 7 тысяч сотрудников внутренних войск.

Министр обороны страны Бени Ганц распорядился перебросить в критические точки несколько батальонов пограничной полиции и резервистов.

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Мы находимся в чрезвычайном положении и сейчас необходим массированный ответ наземных войск,

– сказал он.

В то же время глава Минобороны подчеркнул, что ни один солдат вооруженных сил Израиля не будет участвовать в полицейской операции.

Обратите внимание! Во время столкновений вечером 12 мая толпа жестоко избила водителя-араба в городе Бат-Ям. Водитель пытался скрыться на автомобиле после того, как демонстранты поняли, что он араб, но ему это не удалось.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной

Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке вновь перешел в горячую фазу. Перед эскалацией в Восточном Иерусалиме продолжались масштабные протесты палестинцев, которые выступали против решения израильского суда о принудительном выселении десятков людей из домов.

7 мая между палестинцами и израильскими првоохранителями вспыхнули кровавые столкновения на Храмовой горе. Из-за этого власти Израиля даже закрыли это место. 9 мая Верховный суд Израиля отложил принятие решения о возможности выселения палестинцев.

Ракетные удары между Израилем и Сектором Газа продолжаются с 10 мая. Израиль утверждает, что палестинские группировки выпустили в его сторону тысячи ракет. Израиль отвечает бомбардировкой мест, которые принадлежат палестинским вооруженным формированиям.

Справка. Сектор Газа – это территория на берегу Средиземного моря, которую ООН выделила для арабского государства Палестины. С 1948 по 1967 год она была оккупирована Египтом, а после Шестидневной войны с 1967 по 2005 год – Израилем. Сейчас Сектором Газа руководит исламистская группировка ХАМАС.