Готовят масштабную наземную операцию: Израиль направляет дополнительные войска на улицы
В Минобороны Израиля решили направить дополнительные силы в охваченные беспорядками города. Призвали около 7 тысяч сотрудников внутренних войск.
Источник:The Times of Israel
Министр обороны страны Бени Ганц распорядился перебросить в критические точки несколько батальонов пограничной полиции и резервистов.
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Мы находимся в чрезвычайном положении и сейчас необходим массированный ответ наземных войск,
– сказал он.
В то же время глава Минобороны подчеркнул, что ни один солдат вооруженных сил Израиля не будет участвовать в полицейской операции.
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной
- Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке вновь перешел в горячую фазу. Перед эскалацией в Восточном Иерусалиме продолжались масштабные протесты палестинцев, которые выступали против решения израильского суда о принудительном выселении десятков людей из домов.
- 7 мая между палестинцами и израильскими првоохранителями вспыхнули кровавые столкновения на Храмовой горе. Из-за этого власти Израиля даже закрыли это место. 9 мая Верховный суд Израиля отложил принятие решения о возможности выселения палестинцев.
- Ракетные удары между Израилем и Сектором Газа продолжаются с 10 мая. Израиль утверждает, что палестинские группировки выпустили в его сторону тысячи ракет. Израиль отвечает бомбардировкой мест, которые принадлежат палестинским вооруженным формированиям.
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