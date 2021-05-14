Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Сектора Гази: відео
Наземні та повітряні війська Ізраїлю розпочали спільну операцію проти Сектора Гази – у відповідь на масштабні ракетні обстріли з його території ізраїльських міст. Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.
Джерело:твітер Israel Defense Forces
Ескалація конфлікту між Ізраїлем і Палестиною триває четверту добу. За різними оцінками, загинули вже понад 100 людей.
Дещо раніше стало відомо Про підготовку Ізраїлем масштабної наземної операції
Ізраїль почав авіаційну й наземну операцію проти палестинців
- За три доби, за різними повідомленнями, палестинці (з Сектора Гази й Західного берега ріки Йордан) випустили по ізраїльських містах від 1000 до 2000 ракет.
- Ізраїль перехоплював більшість із них завдяки системі оборони "Залізний купол", а також і завдавав ракетних та авіаційних ударів у відповідь.
- У низці населених пунктів Ізраїлю спалахнули заворушення – бійки палестинців із правоохоронцями та з простими ізраїльтянами.
З огляду на складну ситуацію у регіоні влада Ізраїля увечері 13 травня вирішила розпочати масштабну авіаційну та наземну операцію проти Сектора Гази.
- Це вважають необхідним кроком, адже військові об'єкти ХАМАС заховані між будинками мирних мешканців.
- Простіше кажучи, ракетними ударами здолати їх неможливо, не завдавши значної шкоди цивільним.
Проте станом на 1:30 за Києвом наземні війська на палестинські території Ізраїль ще не ввів: триває евакуація населення та артилерійська підготовка.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху раніше заявив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно: "Наша мета – домогтися результату і зробити це швидко".
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