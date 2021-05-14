Наземні та повітряні війська Ізраїлю розпочали спільну операцію проти Сектора Гази – у відповідь на масштабні ракетні обстріли з його території ізраїльських міст. Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

Ескалація конфлікту між Ізраїлем і Палестиною триває четверту добу. За різними оцінками, загинули вже понад 100 людей.

Дещо раніше стало відомо Про підготовку Ізраїлем масштабної наземної операції

Ізраїль почав авіаційну й наземну операцію проти палестинців

За три доби, за різними повідомленнями, палестинці (з Сектора Гази й Західного берега ріки Йордан) випустили по ізраїльських містах від 1000 до 2000 ракет.

Ізраїль перехоплював більшість із них завдяки системі оборони "Залізний купол", а також і завдавав ракетних та авіаційних ударів у відповідь.

У низці населених пунктів Ізраїлю спалахнули заворушення – бійки палестинців із правоохоронцями та з простими ізраїльтянами.

З огляду на складну ситуацію у регіоні влада Ізраїля увечері 13 травня вирішила розпочати масштабну авіаційну та наземну операцію проти Сектора Гази.

Це вважають необхідним кроком, адже військові об'єкти ХАМАС заховані між будинками мирних мешканців.

Простіше кажучи, ракетними ударами здолати їх неможливо, не завдавши значної шкоди цивільним.

Проте станом на 1:30 за Києвом наземні війська на палестинські території Ізраїль ще не ввів: триває евакуація населення та артилерійська підготовка.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху раніше заявив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно: "Наша мета – домогтися результату і зробити це швидко".

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