Израильская сторона сообщила об атаке бойцов ХАМАСа на границе с Сектором Газа. По данным Армии обороны Израиля, эта группа готовилась к обстрелу израильской территории с помощью противотанковых ракет.

В Армии обороны Израиля сообщили, что зафиксировали попадание в цель. Перед тем Израиль сообщал об уничтожении еще 2 групп боевиков.

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Детали уничтожения боевиков

В Армии обороны Израиля сообщили, что у границы Сектора Газа израильские военные атаковали еще группу бойцов ХАМАС. Известно также, что это уже 4 группа боевиков, которых 13 мая атаковала израильская армия.

Также Армия обороны Израиля заявила, что атаковала военную базу ХАМАС, где размещены три противотанковых ракетных установки. Между тем известно, что ХАМАС призывает палестинцев усиливать столкновения с израильской стороной.

Кстати, 12 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне обострения палестино-израильского конфликта заявил, что боевики в Секторе Газа "заплатят очень высокую цену" за обстрел. Отдельно он назвал "невыносимыми" сцены хаоса и насилия между арабами и евреями за последние дни.

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